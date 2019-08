Dupa ce a convins 300 de primarii si companii sa foloseasca o aplicatie de managementul documentelor, liderul IT-ului romanesc pregateste Smart City si e-Guvernare

Dupa acest succes, compania pregateste lansarea modulelor Smart City si e-Guvernare, ca parte a aplicatiei Regista.Modulele Smart City si e-Guvernare permit extinderea functionalitatilor Regista la solutii IoT pentru nevoi specifice identificate la nivel local si digitalizarea interactiunii dintre cetatean si institutiile publice.Romania se situeaza si in 2019 pe ultimul loc in ceea ce priveste gradul de digitalizare la nivelul serviciilor publice, in randul statelor din Uniunea Europeana, potrivit clasamentului realizat de DESI (Digital Economy and Society Index), disponibil la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi Raportul analizeaza opt indici precum gradul de interactiune online al utilizatorilor cu administratiile publice, masura in care diferite cereri pot fi solutionate online sau accesul rapid la informatie.Pe fondul nivelului foarte scazut de digitalizare inregistrat la nivel public local, Regista ajuta la eficientizarea si digitalizarea activitatii interne din peste 300 de institutii si companii din orasele mici din Romania.Lansata initial pentru managementul documentelor si registratura, dezvoltarile recente permit gestionarea dispozitivelor IoT si a informatiilor in timp real, prin intermediul modulului Smart City, si solutionarea online de catre institutiile publice a mai multor cereri inaintate de cetateni, prin modulul e-Guvernare."Aplicatia Regista a fost proiectata pentru a eficientiza activitatea clientilor nostri si ne bucuram ca institutii publice si private din toata tara folosesc serviciile noastre pentru o reducere vizibila a birocratiei. Ne-am indreptat catre orasele mici din Romania tocmai pentru ca acolo sunt problemele cele mai mari: un nivel mai scazut de competente digitale si bugete mici care nu starnesc interesul vendorilor mari de software. Anul acesta am atins acoperire nationala si am lucrat la functionalitati noi. Lansam in curand modulul Smart City, prin care vor putea fi gestionate informatii utile pentru comunitati, obtinute de la senzori instalati la nivel local. Impreuna cu solutiile e-Guvernare ne propunem sa avem cu adevarat un impact la nivel national", a declarat Alexandru Lapusan, CEO si co-fondator Zitec.Masuri pentru digitalizarea activitatii din institutiile publice continua sa fie adoptate si la nivel legislativ.Cele mai recente sunt cuprinse in Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind Codul Administrativ, publicata in luna iulie 2019 in Monitorul Oficial. Potrivit noilor directive, Unitatile Administrativ Teritoriale sunt obligate sa afiseze pe website-urile proprii, in prima pagina a meniului, sectiunea "Monitorul Oficial Local", care cuprinde sase pagini cu documente de interes public. Regista permite publicarea sectiunii "Monitorul Oficial Local" pe website-urile publice ale institutiilor prin simpla incarcare a documentelor in aplicatie. Astfel, nu sunt necesare activitati suplimentare in panoul de administrare a website-ului si scade timpul de implementare."Aplicatia Regista a venit sa completeze perfect activitatea care se desfasoara la nivelul institutiei noastre, avand in vedere ca misiunile de audit au loc intotdeauna "in deplasare". Este usor de utilizat, permite inregistrarea documentelor chiar si de pe telefon, ceea ce creste eficienta personalului, fiind vorba de accesibilitate si de acuratetea datelor. Accesarea aplicatiei direct din browser, fara a fi nevoie de instalare, modalitatea de accesare simpla, dar totodata stocarea in siguranta deplina, ajuta mult in transmiterea de informatii fara a mai fi nevoie de o persoana care sa faca aceasta munca de secretariat. Avem posibilitatea clara de gestionare a starii documentelor, spre a nu fi depasite termene limita, si este foarte important ca se pot atasa documente electronice, fiind astfel redusa birocratia", declara Adrian Dumitru, Presedinte A.Co.R. Filiala Prahova si Primarul Comunei Blejoi, judetul Prahova.Incepand cu luna aceasta, aplicatia Regista beneficiaza de un website nou (www.regista.ro), pe care utilizatorii si potentialii clienti il pot accesa pentru mai multe informatii despre functionalitatile aplicatiei sau pentru a solicita un demo.Regista este o aplicatie de registratura si managementul documentelor dezvoltata de Zitec, functioneaza ca o platforma Software as a Service (SaaS) si utilizeaza tehnologia cloud computing Microsoft Azure. Aplicatia asigura gestiunea electronica a registraturii din organizatiile cu flux mare de documente, se adreseaza companiilor mici si mijlocii si institutiilor publice, si eficientizeaza interactiunea cu clientii, respectiv cetatenii. Utilizatorii au control total asupra informatiilor prin niveluri diferite de acces in panoul de administrare si pot genera si accesa rapid rapoarte specifice.Lider pe piata IT din Romania, cu birouri in Bucuresti si Brasov, Zitec este specializata in dezvoltarea de solutii de afaceri, servicii si produse tehnologice personalizate, precum si servicii de digital marketing.Zitec este una dintre putinele companii romanesti certificata Microsoft ISV Gold, Microsoft Cloud Gold, Amazon AWS Technology Partner si Google Cloud.In ultimul an, Zitec s-a clasat in Top 3 al celor mai apreciati angajatori din Romania, conform site-ului undelucram.ro si in "Topul companiilor din IT pentru care sa lucrezi" realizat de Revista BIZ. In 2018, serviciile livrate de Zitec clientului "PPT Preturi Pentru Tine" i-au adus acestuia premiul "Client of the Year", iar pentru serviciile de digital marketing, compania a fost nominalizata in topul agentiilor de digital din Romania conform Forbes, in timp ce campania de donare de sange la birou lansata de Zitec la nivel national - #cei1024 - a fost premiata cu "Cel mai bun proiect intern de CSR" la Gala Oameni pentru Oameni 2017, "CSR Initiative of the Year" la Romanian Outsourcing & Shared Services Awards si "CSR Program of the Year" la Galele ANIS din 2018 si 2019.