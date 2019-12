Dupa sanctiunile americanilor, Huawei va muta centrul de cercetare-dezvoltare din SUA in Canada

Intr-un interviu acordat publicatiei Global and Mail din Toronto, Ren Zhengfei a explicat ca decizia este necesara deoarece Huawei nu va mai putea interactiona cu angajatii sai din SUA.Ren nu a dat alte detalii dar in iunie Huawei a confirmat ca va face 600 de concedieri la centrul sau de cercetare din Silicon Valley, in Santa Clara, California, ramanand cu aproximativ 250 de angajati."Centrul de cercetare-dezvoltare va fi mutat din SUA in Canada. Conform interdictiei autoritatilor de la Washington, nu putem sa comunicam, sa telefonam, sa trimitem email-uri sau sa ne contactam proprii nostri angajati din SUA", a declarat Ren.Huawei, cu sediul central in orasul Shenzhen, opereaza de asemenea centre de cercetare-dezvoltare in Germania, India, Suedia si Turcia.La finele lunii mai, Guvernul american a decis sa impuna restrictii Huawei, acuzand cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea nationala sau cu interesele in domeniul politicii externe.In pofida sanctiunilor americane, vanzarile Huawei au crescut cu 24,4% in ritm anual in primele noua luni ale anului, pana la 619,8 miliarde yuani (86 miliarde dolari).Huawei este cel mai mare producator mondial de echipamente pentru retele de telecomunicatii si al doilea producator de smartphone-uri in functie de volum.