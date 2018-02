EY: Angajatorii din IT vor fi nevoiti sa creasca salariile brute cu 20%

"Concret, masura (compensarea) este conditionata de majorarea de catre angajator a salariului brut lunar cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017 pentru angajatii beneficiari. In principiu, s-ar rezolva astfel problema 'discriminarii' din punct de vedere fiscal a angajatilor din domeniul IT si cercetare-dezvoltare, ca urmare a diminuarii venitului lor net cu 7-8% in cazul pastrarii acelorasi costuri pentru angajator, in raport cu ceilalti angajati", se arata intr-un comunicat.Potrivit acesteia, proiectul pare a aduce cu el niste 'provocari' din punct de vedere al implementarii, respectiv pare a institui o noua formalitate administrativa pentru angajatorii din domeniul IT si de cercetare-dezvoltare, intrucat atrage o raportare separata in cuprinsul Declaratiei 112."Facilitatea fiscala (compensarea) ar putea fi ceruta dupa data intrarii in vigoare si pana la 31 decembrie 2018, adica din nou un act normativ cu efect limitat. Evident se naste intrebarea 'si ce se va intampla in 2019?'.Desi ramane de confirmat cu reprezentantii Ministerului de Finante, el pare a nu se aplica in cazul angajatorilor care au decis sa acorde bonusuri de compensare pana la stabilizarea lucrurilor si nu au majorat salariile brute in schimb.Deja compensarea de catre angajatori a diferentei de venit net obtinut de angajati - atunci cand ea a imbracat forma unui bonus (adica masura cu caracter limitat in timp in mod normal) - a generat in unele cazuri nesiguranta, neincredere din partea angajatilor si chiar cereri de incetare a contractelor individuale de munca din partea acestora, in 'favoarea' unor angajatori care au implementat masura prin majorarea salariilor brute.In plus, acum, proiectul de ordonanta de urgenta, cum este el scris in acest moment, pare sa refuze acestei categorii/angajatori si beneficiul acestei facilitati", a precizat Sofianu.Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat marti seara de Ministerul Finantelor Publice.Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere.Masura se va aplica inclusiv persoanelor din cele patru categorii pentru care se modifica raportul de munca, respectiv detasare, suspendare sau incetare, precum si pentru angajatii ai caror angajatori se afla in stare de insolventa."Masura este conditionata de efectuarea de catre angajator a transferului sarcinii fiscale a contributiilor sociale de la angajator la angajat, ca urmare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017, respectiv efectueaza majorarea venitului salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017 pentru angajatii beneficiari ai acestei masuri.Pentru aceste persoane, al caror venit salarial brut este majorat cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, angajatorii determina nivelul contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorate potrivit prevederilor Codului fiscal, prin aplicarea cotelor de 25% si, respectiv 10% la venitul brut majorat", se precizeaza in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.Potrivit sursei citate, contributia de asigurari sociale (CAS) datorata se retine integral, in timp ce contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) se retine partial, in raport cu CASS datorata, astfel incat venitul salarial net obtinut pentru luna decembrie 2017 sa fie mentinut si pentru anul 2018.Venitul salarial brut din luna decembrie 2017, in functie de care se determina venitul brut pentru care se aplica suportarea de la bugetul de stat a unei parti din CASS datorata, este format din salariul de incadrare si elementele de natura veniturilor salariale care se acorda in fiecare luna, conform contractului individual de munca, valabil in luna decembrie 2017, care constituie baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii.CASS retinuta din venitul brut al lunii curente de catre angajator se determina ca diferenta intre venitul brut si contributia de pensii (CAS) si venitul salarial net la 31 decembrie 2017.Suma reprezentand diferenta pozitiva dintre CASS datorata si calculata potrivit prevederilor Codului fiscal si CASS retinuta potrivit proiectului de act normativ se stabileste de catre angajator si se evidentiaza distinct ca suma dedusa in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Declaratia formular 112).In cazul majorarilor salariale cu mai mult de 20% fata de nivelul salariului brut din decembrie 2017, diferenta dintre CASS datorata si CASS retinuta scade degresiv pana la zero, cu cat majorarea este mai mare. In cazul in care CASS retinuta este egala cu CASS datorata, proiectul de act normativ nu produce efecte pentru ca, intr-o astfel de situatie, angajatorul asigura prin efort propriu un venit net cel putin egal cu cel din decembrie 2017, caz in care nu se mai justifica sustinerea de la bugetul de stat a angajatilor respectivi precizeaza initiatorii documentului.Pe de alta parte, in cazul majorarilor salariale cu mai putin de 20% fata de nivelul din decembrie 2017, diferenta dintre CASS datorata si CASS retinuta ar creste progresiv, iar diferenta de CASS alocata de la bugetul de stat nu mai este suficienta pentru asigurarea venitului net din decembrie 2017."Intr-o astfel de ipoteza, in care angajatorul nu efectueaza transferul contributiilor sociale la angajati, concomitent cu asigurarea unei cresteri a salariului brut in 2018 cu cel putin 20% care sa asigure mentinerea salariului net la nivelul anului 2017, sumele alocate de la bugetul de stat ar trebui sa acopere si partea de contributii pe care angajatorul nu a transfert-o, fapt ce conduce la un efort financiar din partea statului mai mare, fara ca acesta sa fie insotit de un comportament corect din partea angajatorilor", subliniaza documentul.Acesta prezinta si un exemplu de calcul pornind de la un venit brut de 10.000 de lei realizat in decembrie 2017 care, in urma majorarii cu 20%, devine 12.000 lei in 2018. In acest caz, contributiile sociale datorate se cifreaza la 4.200 de lei (3.000 lei contributia de pensii - 25% si 1.200 de lei contributia de sanatate de 10%). Contributia de sanatate retinuta va fi de 650 de lei suma obtinuta prin scaderea, din venitul brut aferent anului 2018 (12.000 lei) a contributiei de pensii (3.000 lei) si a venitului net la nivelul lunii decembrie a anului trecut (8.350 lei). Pentru a se ajunge la nivelul de contributie de sanatate datorata, de 1.200 lei, statul va suporta practic suma de 550 lei.