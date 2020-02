FintechOS, fondata de doi romani, in topul start-up-urilor cu cea mai buna finantare din Europa

CB Insights, cu sediul la New York, agrega si analizeaza informatii la nivel global despre industrii in curs de dezvoltare, fonduri de investitii, startup-uri si inovatie.In decembrie 2019, FintechOS a primit o runda de finantare Serie A in valoare de 14 milioane de dolari, pentru a-si sustine cresterea accelerata si pentru a se extinde global, fiind vizate Europa, Asia de Sud-Est si Statele Unite ale Americii.Runda a fost condusa de Earlybird Digital East Fund si OTB Ventures, cu participarea finantatorilor existenti, fondurile Gapminder Ventures si Launchub.Teodor Blidarus, CEO si Co-Founder al FintechOS, a declarat: "Am construit FintechOS cu o misiune clara, aceea de a contribui la transformarea industriei financiare. Tehnologia FintechOS le ofera bancilor si companiilor de asigurari instrumentele sa interactioneze cu clientii lor rapid, eficient si intr-o maniera moderna, digitala.Sustinuti de noua runda de finantare, investim in dezvoltarea mai multor aplicatii, servicii si solutii care sa faciliteze comunicarea institutiilor financiare cu clientii acestora pe mai multe canale."Potrivit raportului CB Insights, Europa gazduieste importante start-up-uri inovatoare si numeroase centre de dezvoltare in orase precum Berlin, Stockholm si Londra. Dar "boom-ul tehnologic s-a raspandit pe intregul continent". "Din 2015 pana in prezent, start-upurile tehnologice din Europa au atras aproximativ 90 de miliarde de dolari."Analiza CB Insights include companii tehnologice ale caror finantari au fost facute publice, si care au primit investitii mai mari de un milion de dolari incepand cu 2015.In topul intocmit de CB Insights se regasesc unicorni precum Klarna - furnizor de servicii de plati online (Suedia), N26 - o platforma mobila de banking (Germania), BlaBlaCar - o platforma digitala de transport (Franta), Vinted - o platforma de ecommerce (Lituania).