Firmele din IT care au dat bonusuri, pentru a pastra salariile intacte, nu primesc niciun fel de ajutor de la stat. Sunt premiati, in schimb, cei care au platit cel mai putin

haos fiscal

"Schema de compensare a costurilor suplimentare impuse de transferul contributiilor de asigurari sociale pentru angajatorii din IT si cercetare - dezvoltare propusa de Guvern se afla in stadiul de proiect si speram ca, in urma dezbaterii publice, sa fie imbunatatita astfel incat sa nu existe tratamente diferite pentru angajatori.Este esential ca macar de aceasta data sa fie luata in considerare parerea specialistilor si mai ales a celor direct afectati de aceste masuri", a spus Bontas, intr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES.Ea precizeaza ca, pe baza formulei de calcul pentru compensare prevazuta de proiect, costurile ar fi acoperite integral doar pentru o categorie de angajatori si partial sau deloc pentru alte categorii."Astfel, ar urma ca angajatorii care au decis sa majoreze salariul brut al angajatilor din acest domeniu cu 20% sa beneficieze, datorita schemei din proiect, de o acoperire a costului suplimentar. Trebuie totusi sa precizam ca o majorare de 20% a salariului brut presupune ca angajatorii doar si-au mentinut costul pe care il aveau la 31 decembrie 2018, in timp ce angajatii au primit mai putini bani.Pentru cei care au crescut cu circa 28% salariul brut pentru a nu afecta netul angajatului, mecanismul de compensare propus nu salveaza mare lucru.Cei mai afectati sunt poate cei care au acordat bonusuri sau alte forme de compensare pentru ca angajatii sa nu aiba de suferit, dar care nu au facut modificari ale salariului brut.Aceasta categorie de angajatori, desi a fost de buna credinta, a mentinut netul salariatilor si deci si-a majorat costurile salariale totale", a mai aratat reprezentantul Deloitte.In concluzie, spune ea, deducerile propuse sunt in cuantum diferit in functie de modul in care au procedat angajatorii si e cel putin straniu, daca nu ingrijorator, ca dintre acestia, cei dezavantajati vor fi cei care au incercat sa isi protejeze salariatii, mai atrage atentia Raluca Bontas.