Firmele romanesti din IT, incurajate sa investeasca pe piata americana

"Dorim sa valorificam prezenta Romaniei la SelectUSA si in acest an, iar domeniul IT&C reprezinta unul dintre cele mai competitive domenii ale economiei romanesti, fiind totodata si unul foarte solicitat de mediul de afaceri", a transmis oficialul MMACA participantilor la reuniune.Potrivit unui comunicat al MMACA, remis AGERPRES, summitul de Investitii SelectUSA se va desfasura in perioada 10 - 12 iunie 2019, la Washington DC, si este cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat anual in SUA."Prezenta delegatiei Romaniei la SelectUSA a fost discutata de secretarul de stat Paula Pirvanescu si in cadrul unei intrevederi cu Blake Murray, International Trade Specialist in cadrul Departamentului de Comert al SUA", se mai spune in comunicat.Conform sursei citate, initiativa reprezinta "un follow-up al participarii romanesti" la editia din 2018 a evenimentului, cand delegatia oamenilor de afaceri romani a fost cea mai mare din Europa si a cincea din lume, ca dimensiune.Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat sprijina companiile romanesti cu potential de internationalizare si vine in intampinarea interesului lor pentru piata americana prin organizarea misiunii economice in San Francisco, se precizeaza in documentul citat."Aceasta misiune le va oferi participantilor oportunitatea sa exploreze piete externe, sa initieze parteneriate de succes cu companii americane si sa faciliteze patrunderea pe noi piete a produselor romanesti", a subliniat secretarul de stat in MMACA, la evenimentul organizat de CCIR, in parteneriat cu Serviciul Comercial din cadrul Ambasadei SUA la Bucuresti si Amcham Romania.