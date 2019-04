FMI trage un semnal de alarma fata de cresterea puterii de piata a unui numar mic de companii

Desi studiul publicat miercuri de FMI, parte din viitorul sau World Economic Outlook (WEO), nu a mentionat nicio companie in mod expres, in ultimele doua decenii a avut loc un fenomen de concentrare a puterii de piata in randul unui numar mic de companii productive si inovative precum Google, Amazon, Apple si Facebook."O noua crestere a puterii de piata a acestor firme care sunt deja puternice ar putea slabi investitiile, descuraja inovatia si ar face si mai dificil pentru politica monetara sa stabilizeze economia", sustine FMI.Studiul FMI vine la cateva saptamani dupa ce senatorul american Elizabeth Warren si-a anuntat intentia de a diviza Amazon.com Inc, Facebook Inc si Google. Warren a propus un act legislativ care ar cere companiilor din tehnologie care ofera piete online sa se abtina sa concureze pe propriile lor platforme si a promis sa numeasca reglementatori care sa inverseze achizitii precum preluarea WhatsApp si Instagram de catre Facebook.FMI sustine ca "in ultimele doua decenii, o crestere moderata dar ampla a puterii de piata s-a observat in economiile avansate, sustinuta in principal de numar mic de firme". Fondul recunoaste ca pana acum impactul acestui trend a fost unul pozitiv dar mai degraba modest, insa "ar putea deveni din ce in ce mai negativ daca puterea de piata a firmelor mari va continua sa creasca in viitor".FMI nu a recomandat o spargere a marilor companii dar a sustinut eliminarea barierelor pentru intrarea potentialilor rivali, modificarea politicilor in domeniul concurentei si reducerea obstacolelor pentru a permite recuperarea decalajului tehnologic de catre firmele care au ramas in urma.FMI urmeaza sa dea publicitatii in data de 9 aprilie noile sale estimari privind evolutia economiei mondiale.