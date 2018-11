Germania si Franta sprijina o taxa digitala la nivelul UE pentru gigantii Internetului

Propunerea dezbatuta in prezent a fost prezentata in luna martie de Comisia Europeana si vizeaza in principal gigantii americani ai Internetului: Google, Apple, Facebook si Amazon, reuniti sub acronimul GAFA.Propunerea vizeaza introducerea rapida a unei taxe e 3% pe veniturile generate de aceste companii din anumite activitati (publicitate sau revanzarea datelor personale), pana cand va fi negociata o solutie la scara mondiala in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite Reuters."Daca negocierile continua asa cum s-au derulat pana acum, vom discuta si peste 100 de ani. De acea sprijin modelul francez si vreau ca sumele rezultate sa ajunga la UE", a declarat Olaf Scholz pentru Der Spiegel.Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat si el luni ca au fost facute progrese si ca sunt aproape de un acord.Pentru a fi introdusa noua taxa digitala are nevoie de sprijinul tuturor statelor membre UE. Cu toate acestea, in randul statelor membre UE exista insa dezacorduri cu privire la taxa propusa de Comisia Europeana pentru gigantii Internetului. Unele state membre UE se opun acestui proiect, in special Irlanda, unde mai multi giganti din domeniul internetului si-au infiintat cartierul general european.Scholz a mai spus ca UE ar trebui sa faca progrese cu un nivel minim al taxei pe companii si pe taxarea efectiva a companiilor digitale incepand din luna ianuarie 2021, daca statele nu vor reusi sa ajunga la un acord international cu privire la evitarea platei taxei. "In principiu, suntem de acord cu prietenii nostri francezi cu privire la o astfel de strategie in doi pasi", a spus Scholz.