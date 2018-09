Idei de Silicon Valley in IT-ul romanesc. Secretul: Sa rezolvi o problema! Interviu cu Costi Teleman, IntelligentBee

Vorbeati, la un moment dat, despre cat de important este sa vezi cu ochii tai cum creste o firma. Ne puteti relata momentul de revelatie din trecutul dumneavoastra si cat v-a influentat evolutia ca om de business?

Primul proiect de succes, care a contribuit mult la dezvoltarea IntelligentBee, a fost SendGrid , compania americana care, la inceputul colaborarii, avea sediul intr-un garaj. In prezent, SendGrid are 400 de angajati si venituri de peste 100 de milioane de dolari pe an si e lider mondial in domeniul sau de activitate. Ne spuneti si povestea acestui proiect?

Mai departe, cum s-a nascut IntelligentBee si ce faceti, mai exact, prin acest proiect?

Care este modelul de business pe care il urmati?

Haideti sa vorbim mai multe despre asteptarile pe care le aveti pe plan financiar pentru 2018 si de la ce pornesc ele.

In general, ati prezentat anul 2018 drept anul in care totul va arata mult mai bine. Asa este, pana acum?

Recent, echipa IntelligentBee a lansat platforma de self-ticketing Eventway. Ce este, mai exact, self-ticketing-ul si ce succes a avut ideea voastra pe piata romaneasca?

Aveti idei si potential de Silicon Valley. De ce ramaneti, totusi, in Romania? Inca mai credeti ca mai poate fi adusa creativitatea acasa? Sau macar pastrata?

Ce planuri aveti pentru IT-ul romanesc?

Ce sfaturi aveti pentru tinerii care ar vrea sa va calce pe urme?

Din acel moment imi aduc aminte ca nimeni nu a mai carat in portbagaj topuri de hartie printata", isi aminteste Costi Teleman, antreprenorul care nu ezita sa se inspire dintr-un business pentru a crea un altul, si apoi altul, si altul..., isi incepe povestea Costi Teleman, fondatorul IntelligentBee,Am avut privilegiul de a lucra la o firma din Iasi timp de 5 ani in timpul facultatii, cu in jur de 4 angajati. Cand am plecat, erau 50. Asadar, am avut indirect ocazia sa vad cum poate creste o companie si care sunt valorile importante care permit acest lucru.Pentru mine, obiectivul principal a fost sa invat si am facut asta facand absolut de toate in firma respectiva.Daca e sa vorbim de ceva anume, un moment de care-mi aduc aminte si care mi-a adus o enorma satisfactie este acela cand am reusit sa creez primul mini-produs care simplifica modul de ofertare a reprezentantilor de vanzari pe teren.E o chestie simpla, minora: pana atunci, reprezentantii de vanzari aveau fiecare in masina cateva sute de hartii A4 (leaflets) pentru toate produsele pe care trebuiau sa le oferteze. Eu am creat o mini-aplicatie online care le permitea sa genereze un leaflet atunci cand aveau nevoie, intr-un mod securizat. Din acel moment imi aduc aminte ca nimeni nu a mai carat in portbagaj topuri de hartie printata.Am facut asta pentru ca eu eram cel care trebuia sa se ocupe de printatul acelor leaflets, si mi s-a parut o pierdere de timp (si de hartie).Am avut sansa sa iau legatura cu unul din fondatorii acestui startup inca pe vremea cand ei cautau o echipa de ingineri care sa-i ajute sa dezvolte rapid produsul. (nu a fost o intalnire aranjata, doar am raspuns la un anunt pe internet).Dupa cateva luni de discutii am pus bazele unei echipe tehnice pentru ei, in care m-am implicat personal cativa ani. Eram programator back-end. Si CEO.Apoi, echipa a crescut odata cu clientul, pentru ca ne implicam foarte mult si in produs - venind tot timpul cu solutii pentru problemele aparute. Asta pe langa faptul ca am livrat la un nivel de calitate foarte bun in toti acesti ani.IntelligentBee s-a nascut in 2010, iar primul client a fost SendGrid. Am inceput prin a oferi servicii de programare web si mobile, apoi am adaugat si servicii de customer. Asta oferim si acum, doar ca am scalat putin pe parcurs.Depinde foarte mult de fiecare client, insa in special taxam clientii nostri la unitate de timp: ora, zi, luna, etc.2017 a fost pentru noi un an in care ne-am consolidat organizarea interna pentru a putea creste afacerea si mai mult.Anul 2018 este anul in care putem pune toata aceasta organizare la test si asteptam ca cifra de afaceri sa creasca. Ne concentram foarte mult pe oameni si pe valorile pe care le promovam in firma, respectiv cei 4 H - Honest, Humble, Hungry, Happy. In plus, incercam sa balansam in permanenta valoarea livrata catre client, valoarea catre angajat si valoarea catre companie.Pana acum arata bine, da. In mare, tot procesul la care ne-am gandit functioneaza si rezultatele incep sa se vada.EventWay.io este o platforma in care organizatorii de evenimente pot sa isi seteze tot ce tine de biletele pentru evenimentele pe care le organizeaza, apoi pot sa vanda aceste bilete prin intermediul platformei noastre chiar de pe site-ul lor. Mai mult, cumparatorii lor au un cont pe Eventway, unde pot vedea si administra biletele deja cumparate. Biletele sunt scanate la intrare (check-in) cu ajutorul unei aplicatii de mobil gratuite oferita de Eventway.Eventway.io taxeaza organizatorii de evenimente cu un procent din valoarea biletelor vandute prin platforma.Pana acum am testat platforma cu cel mai mare festival de muzica si arta din zona Moldovei: Afterhills. Totul a mers bine. Acum am consolidat produsul si tocmai am lansat varianta MVP, unde toti organizatorii de evenimente pot sa se inscrie gratuit si sa-si organizeze evenimentele.Incercam sa facem un produs bun, sa nu "taiem colturi" pe nicaieri. Aplicam tot ce-am invatat in acesti ani.Va multumim pentru incredere!Am ales sa raman in Romania si sa cresc o afacere aici pentru ca prefer sa contribui la cresterea mediului de afaceri din tara din care fac parte toti cei apropiati.In plus, exista foarte mult potential si oameni inteligenti cu care putem sa crestem. Nu suntem mai dezavantajati noi cu nimic fata de altii. Avem aceleasi avantaje si probleme ca peste tot in lume pe partea de IT.Intentia mea este sa ma concentrez pe partea de produs propriu, asta dupa ce am dezvoltat destul de mult partea de servicii. Asta ne va permite sa livram mai multa valoare catre clienti si va contribui la consolidarea industriei in zona.Cred ca IT-ul romanesc are nevoie acum de un orizont mai larg in care sa ne exersam abilitatile de business, pe langa cele tehnice. Nu cred ca poti face asta decat daca lucrezi la produsul propriu. Asta intentionez sa fac si eu.Pentru tinerii de azi am doua idei:1. Ii indrum- asta insemnand sa faca orice intr-o companie (chiar si sa spele pe jos) pentru ca doar asa ai ocazia sa inveti cum functioneaza totul. Mai ales acele activitati care te scot din zona de confort. Fiecaruia dintre noi ii este cel mai comod sa faca ceea ce stie cel mai bine. Aveti ambitia de a face ceea ce nu stiti, pentru a invata. Invatati gresind, este cel mai eficient mod de a o face, chiar daca uneori este si cel mai frustrant.2. Obiectivul principal ar trebui sa fie ca, sa simplificati ceva, sa aduceti valoare. Chiar daca pentru asta trebuie sa studiati 2 ani. Daca in final ati reusit sa rezolvat o problema - nu e timp pierdut. Mie mi-au trebuit cel putin 6 luni de printat leaflets pana cand am iesit din zona de confort (devenisem prea incarcat) ca sa-mi vina in minte ideea sa-mi rezolv in primul rand mie problema, si apoi tuturor celorlalti agenti de vanzari.