In pofida presiunilor SUA, vanzarile Huawei au depasit 100 de miliarde dolari in 2018

Washingtonul a avertizat ca echipamentele produse de grupul chinez Huawei ar putea fi utilizate de autoritatile de la Beijing pentru spionaj si in consecinta Washingtonul a cerut statelor aliate sa evite echipamentele Huawei. De asemenea, compania chineza se confrunta si cu arestarea, in luna decembrie, a directorul financiar, Meng Wanzhou. Aceasta a fost arestata in Canada, la cererea SUA, pe fondul acuzatiilor ca ea si Huwei au violat sanctiunile impuse de SUA impotriva Iranului."Pe viitor, vom face tot ceea ce putem pentru a evita distractiile din afara, sa imbunatatim managementul si sa facem progrese spre obiectivele noastre strategice", a declarat Guo Ping, cel care in prezent detinea presedintia rotativa la Huawei. Guo Ping a reiterat ca Huawei nu reprezinta un risc la adresa securitatii. "Niciun guvern sau o terta parte nu detine actiuni la compania noastra sau sa intervina in operatiunile si procesul de luare a deciziilor", a spus Guo Ping.Presedintele Huawei a mai spus ca pozitia de lider pe care o detine Huawei pe piata de telecomunicatii fac din grupul chinez un jucator crucial pentru lansare serviciilor 5G. "Suntem increzatori ca firmele care aleg sa lucreze cu Huawei vor fi cele mai competitive in era 5G. Tarile care aleg sa lucreze cu Huawei vor dobandi un avantaj in urmatorul val de crestere a economiei digitale", a spus Guo Ping.Huawei este cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii. Aceasta piata este dominata de trei companii, Huawei, Nokia si Ericsson.