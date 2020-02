Innovation Labs deschide portile pentru Hackathoanele din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara

echipe formate exclusiv din studenti - categorie sustinuta de catre Fundatia Romano-Americana;

echipe spin-off din mediul universitar - categorie sustinuta de catre Orange prin care sunt sprijinite echipele de cercetatori cu rezultate tehnice deosebite. Aceste echipe vor fi sustinute in procesul de identificare a potentialelor piete de vanzare si a oportunitatilor privind aplicarea tehnologiilor dezvoltate pe scenarii reale de afaceri;

echipe formate din studenti si antreprenori cu experienta - vor parcurge impreuna un program de descoperire antreprenoriala.

Inscrierile sunt deschise studentilor si tinerilor care isi doresc experienta dezvoltarii unui produs tech alaturi de mentori experimentati, antreprenori si specialisti in ICT si business.Programul, care se va desfasura intre 29 februarie si 18 mai 2020, este organizat de catre Asociatia Tech Lounge cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Societe Generale, OMV Petrom, ATOS, precum si The Romanian - American Foundation ca partener strategic.In Bucuresti, programul este sustinut pe plan academic de catre Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti si Universitatea din Bucuresti. Incepand cu anul acesta, Innovation Labs invita si echipe de tineri entuziasti din orasele din proximitatea centrelor nationale sa se alature programului. Astfel, la Hackathonul din Bucuresti din 2020 sunt asteptate si echipe din Brasov si Constanta.Inscrierea la Hackathon-ul din Bucuresti se poate face pana pe 27 februarie accesand www.innovationlabs.ro/register . Participantii la programul Innovation Labs vor avea acces la tehnologii de ultima generatie oferite de partenerii programului: www.innovationlabs.ro/tech 10 februarie - 27 februarie 2020: Perioada de inscrieri pentru Hackathonul din Bucuresti;29 februarie - 1 martie 2020: Hackathonul din Bucuresti, in cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti;10 feb - 6 martie 2020: Perioada de inscrieri pentru Hackathoanele din Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara;7- 8 martie 2020: Hackathoanele din Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara.Razvan Rughinis, co-fondator Innovation Labs: "Va invitam intr-o experienta de auto-descoperire si de reinventare - prin prietenii, aventuri, mentorat, pasiunea tehnologiei creative si conectarea la comunitatea Innovation Labs! Studenti, antreprenori consacrati, profesionisti din business, tech si cercetare se cunosc, se reintalnesc si in fiecare an pun la cale transformarea pas cu pas a Romaniei.Experienta de startup este o veriga cheie in carierele anilor ce urmeaza, in care gandirea colaborativa, disruptiva si autonomia in decizii sunt valorizate tot mai mult.Innovation Labs ofera atat un mediu prietenos de experimentare cat si, pentru cei ce au intrat deja pe traiectorii de inovare, retele de sprijin tehnologic si de mentorat de la jucatori de varf din ecosistemul inovarii. Comunitatea Innovation Labs va asteapta in cea de-a 8-a editie cu aceeasi provocare: Make it real!"In premiera, participantii la Innovation Labs 2020 vor fi impartiti in trei categorii de echipe in functie de specificul acestora:Programul propune echipelor participante o serie de verticale de afaceri:Agriculture, Cyber-Security, Fintech, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities si Smart Mobility.Pornind de la o idee dezvoltata in cadrul programului de mentorat, tinerii construiesc treptat un prototip viabil pentru lansarea in piata. Transformarea ideii intr-un produs care sa raspunda nevoilor clientilor reali este sustinuta de partenerii Innovation Labs care sprijina directiile strategice de dezvoltare.Incepand cu editia din 2020, ATOS se alatura programului de mentorat si devine partener Innovation Labs sustinand verticala de Cyber-security in cadrul careia se vor dezvolta produse si solutii pentru securitatea mediilor si infrastructurilor informatice.Directia de Retail, sustinuta de Carrefour, ca lider al inovatiei in domeniu, experimenteaza tehnologii digitale inovatoare centrate pe dezvoltarea si imbunatatirea mutual benefica a relatiei dintre clienti si industria de vanzari.BRD - Groupe Societe Generale sustine verticala de Fintech, pentru incurajarea produselor si solutiilor digitale inovatoare in domeniul serviciilor financiare.Directia de Smart Mobility, sustinuta de OMV Petrom, va cuprinde idei menite sa revolutioneze mobilitatea persoanelor si a bunurilor prin solutii eficiente, sigure si sustenabile.Astfel, verticalele de business se intersecteaza cu verticalele privind nivelul de cunostinte a echipelor, pentru a beneficia de o experienta personalizata in cadrul programului de mentorat.Echipele isi vor prezenta prototipurile finale pe 18 mai la Demo Day, in fata juriului, potentialilor investitori, parteneri si mass media. Demo Day aduce impreuna oameni care creeaza, in startup-uri proprii sau in companii de varf, tehnologii captivante, deschizand conversatii si oportunitati. Evenimentul final al Innovation Labs aduce un nou inceput pentru echipele participante, prin sansa de a castiga atentia unor finantatori, parteneri si noi utilizatori.Acceleratorul Innovation Labs se afla anul acesta la a 8-a editie. In cei 7 ani de activitate, peste 310 echipe si peste 1800 de participanti au experimentat, alaturi de o comunitate centrata pe incurajarea spiritului antreprenorial, parcursul dezvoltarii propriului produs in ecosistemul de startup-uri tech, in 5 orase din Romania.Printre echipele de succes ale Innovation Labs se numara:(2019, www.OncoChain.com) - produs creat pentru imbunatatirea calitatii asistentei medicale pentru pacientii oncologici, prin crearea unui cadru care sa faciliteze furnizarea de servicii medicale centrate pe pacient;Xvision (2018, www.xvision.app) - un produs care foloseste inteligenta artificiala pentru a interpreta online in mod automatizat radiografiile, facilitand accesul segmentului de populatie care are nevoie de acest serviciu cu specialistii din domeniu;(2018, www.appsulate.com) - produs care impiedica pierderea datelor, protejeaza impotriva atacurilor malware si ofera vizibilitate asupra actiunilor utilizatorilor care lucreaza la distanta. Appsulate participa la programul de accelerare Orange Fab Romania;(2017, www.indexar.tech) - produs ce combina o platforma online, o aplicatie mobila si o singura comunitate de utilizatori, oferind astfel IMM-urilor o solutie accesibila si mult mai rapida de a-si promova serviciile, reducand costurile si cheltuielile operationale;(2017, www.pentest-tools.com) - serviciu online ce permite utilizatorilor cu un nivel mediu sau ridicat de competente tehnice sa isi testeze singuri securitatea unui site. Pentest-Tools este deja o solutie activa, aflata in plina dezvoltare privind elaborarea unor noi teste si functionalitati si participa la programul de accelerare Orange Fab Romania. Serviciul este integrat in platforma Orange https://threatmap.ro/;(2016, www.uradmonitor.com) - sistem distribuit de senzori de mediu cu impact la nivel global, prezent in peste 45 de tari; inclus in proiectul Orange Smart City;(2015) - o solutie de securitate cibernetica inovatoare pentru corporatii, bazata pe crearea unei amprente digitale care permite identificarea rapida a riscurilor, eliminarea vulnerabilitatilor si comunicarea eficienta intre manageri si expertii tehnici. In prezent are clienti activi la nivel national si se concentreaza pe expansiunea internationala si dezvoltarea de noi functionalitati;Fullscreen Digital (2014, www.footprintsforretail.com) - start-up specializat pe marketing digital, actualmente una din companiile lider de piata din Romania; solutia este inclusa in portofoliul B2B al Orange Romania si in proiectul pilot dezvoltat de Orange in cadrul Smart City Alba Iulia 2018;(2013, www.wyliodrin.com) - o solutie care eficientizeaza sistemele industriale prin intermediul tehnologiilor inteligente, conectand un sistem de senzori cu platforme industriale si date analitice. Solutia se poate integra pe o varietate extinsa de sisteme existente.