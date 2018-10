Intrarom anunta implementarea primului pilot Smart City

Pilotul a fost lansat in cadrul evenimentului "", desfasurat in perioada 8-9 octombrie la Alba Iulia si organizat in colaborare cu municipalitatea albaiuliana, cu scopul de a promova si sustine conceptul de comunitate inteligenta, in contextul celebrarii centenarului romanesc.Evenimentul recunoaste implicarea si eforturile depuse de municipalitate, organisme guvernamentale si companii pentru dezvoltarea comunitatii Smart City din Alba Iulia, fiind prima initiativa de acest gen din Romania.Impreuna cu echipa de implementare a proiectului, invitati din toata tara si participantii la eveniment au vizionat si testat, alaturi de reprezentantii companiei Intrarom, o serie de solutii Smart City care revolutioneaza infrastructura orasului Alba Iulia.pune la dispozitia municipalitatii testarea unei solutii complete de iluminare inteligenta, care combina eficienta tehnologiei LED cu avantajele unui gateway de comunicatii multifunctional si care faciliteaza interconectarea cu un numar impresionant de echipamente si senzoriMai precis, solutiile implementate de catre Intrarom in parcarea din fata stadionului din Alba Iulia constau dintr-un numar de stalpi de iluminare cu LED-uri, avand multiple componente.Echipati cu senzori multifunctionali, stalpii integreaza functionalitati ce asigura parcare inteligenta, monitorizare a nivelului de mediu si de zgomot, monitorizare a traficului, alarma SOS si conectivitate gratuita Wi-Fi pentru persoanele aflate in zona.Toate echipamentele si serviciile descrise mai sus sunt gestionate in platforma unificata de orchestrarea companiei, care le integreaza prin intermediul API-urilor deschise, oferind o vizualizare de 360 de grade a tuturor dispozitivelor inteligente conectate, permitand astfel o monitorizare completa si controlul operatiilor si serviciilor orasului.Platforma nu prevede nici limitari, nici restrictii asupra producatorilor de echipamente si permite integrarea diferitelor solutii care sustin tehnologii de conectivitate multiple intre ecosistemele inteligente in expansiune continua., a declarat: ""., a declarat: "".Intrarom, subsidiara a Intracom Telecom, si-a consolidat in mod constant pozitia de vendor important al pietei de telecomunicatii din Romania si in prezent are aproximativ 300 de angajati si o suprafata industriala totala de 33.000 mp.Sustinuta de o infrastructura solida care are la baza o investitie de 24 milioane de euro, experienta companiei acopera urmatoarele linii de business: solutii la cheie pentru companii din sectorul telecomunicatii, solutii integrate IT&C pentru sectorul public, aplicatii personalizate si solutii pentru utilitati si banci, precum si productia de echipemante de telecomunicatii.Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati www.intrarom.ro