Mega-contractul Pentagonului cu Microsoft: Amazon il acuza pe Trump ca a facut presiuni

Potrivit gigantului comertului online, liderul de la Casa Alba "a avut in mod repetat atacuri publice si in culise" pentru ca Amazon sa nu obtina contractul JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), pe zece ani, care vizeaza modernizarea totalitatii sistemelor informatice ale fortelor armate americane intr-un sistem gestionat de inteligenta artificiala.Divizia Amazon Web Services (AWS), care domina sectorul de "cloud computing" si furnizeaza servicii securizate altor organizatii guvernamentale americane, printre care si CIA, era considerata favorita pentru obtinerea contractului.Intr-un document de circa o suta de pagini, grupul din Seattle estimeaza ca ostilitatea lui Donald Trump fata de patronul Amazon Jeff Bezos, "perceput ca un dusman politic" a jucat un rol in decizia Pentagonului.Jeff Bezos este tinta frecventa a atacurilor virulente ale lui Donald Trump, in special din cauza investitiei sale la Washington Post."Presedintele SUA si comandantul sef al armatei noastre s-a folosit de puterea sa pentru a 'inlatura Amazon' din contractul JEDI, in cadrul unei vendete personale si intens mediatizate impotriva dlui Bezos, Amazon si Washington Post", se afirma in document.In aceasta plangere, Amazon cere Pentagonului "sa reevalueze ofertele de maniera corecta si fara influenta inadecvata, directa sau indirecta".O purtatoare de cuvant de la Pentagon a dat asigurari ca decizia a fost luata "de o echipa de experti care au facut cariera in serviciul public si de ofiteri militari din intreg Departamentul Apararii, in conformitate cu procesul normal de selectie a surselor" si nicio presiune externa nu a fost exercitata.