Patronate: Piata locala de IT va atinge 5,9 miliarde de euro pana la finele anului

"Volumul pietei locale de IT a crescut in ultimii ani cu o rata relativ constanta, de aproximativ 500 de milioane de euro pe an. Pentru sfarsitul lui 2019, ANIS estimeaza un volum de 5,9 miliarde de euro, din care 4,8 miliarde de euro reprezinta segmentul software si servicii, iar 1,1 miliarde alte activitati din piata de IT. In acest context, ANIS estimeaza mentinerea cotei de crestere anuala, atingand un procent de 25% pana in 2022, respectiv un volum de 7,3 miliarde de euro", se arata in studiul citat.Aproximativ jumatate din veniturile totale (2,7 miliarde de euro) sunt generate de companii mari, cu peste 250 de angajati, urmate de companiile mici (cu pana in 50 de angajati) care aduc un volum de 2,1 miliarde de euro si companii medii (50 - 249 angajati), care contribuie cu 1,2 miliarde de euro.De asemenea, firmele cu capital strain, desi reprezinta numai 10% din numarul total de companii din industrie, genereaza 73% din veniturile pietei si au un ritm sustinut de crestere, de circa 12% pe an, comparativ cu cele romanesti, care genereaza circa 27% din piata, iar in ultimii trei ani au fost marcate de stagnare.La nivel geografic, Bucurestiul contribuie cu 63% dintre venituri, iar celelalte regiuni importante sunt Nord Vestul cu o pondere 18%, Vestul cu 5%, zona centrala cu 6% si Nord-Estul cu 5%."Industria de software si servicii a crescut constant in ultima vreme, atat in ceea ce priveste veniturile, cat si ca numar de angajati, in ciuda impredictibilitatii fiscale si politice care domina peisajul local. Pentru ca acest sector sa-si mentina acelasi ritm de crestere, ANIS recomanda continuarea investitiilor si initiativelor publice si private in domenii strategice precum educatia si inovatia, menite sa sustina dezvoltarea pe termen mediu si lung a industriei de software si servicii pe plan local", a declarat Teodor Blidarus, presedintele ANIS.Pe de alta parte, ANIS estimeaza ca exporturile vor atinge un procent de 78% din piata de IT in acest an, in crestere fata de ultimii doi ani, cand s-au inregistrat 72% (2018) si 65% (2017). Serviciile de IT care merg catre pietele din strainatate reprezinta 19% din totalul de exporturi ale Romaniei in 2019, in crestere fata de 2018 (17%) si 2017 (15%)."Aceasta tendinta vine pe fondul unei piete interne subdimensionate, cauzata de gradul mic de digitalizare a administratiei, respectiv al adoptarii tehnologiei pe scara foarte mica in companiile romanesti, comparativ cu media UE. Spre exemplu, conform datelor Eurostat, doar 43% dintre companiile din Romania au website, lucru care ne situeaza pe ultimul loc in UE, unde media este de 77%. Tot spre coada clasamentului, pe penultimul loc, ne aflam si in ceea ce tine de folosirea serviciilor cloud, doar 10% dintre companiile din Romania utilizand aceste servicii, media in UE fiind de 26%. Mai mult, doar 17% dintre companii au implementate solutii ERP, iar la nivel UE media este de 34%", se mentioneaza in studiul ANIS..Numarul de angajati din industria IT reprezinta, de asemenea, un indice care creste constant, cu o medie de 10%/an, desi numarul de specialisti continua sa fie mult sub nevoile companiilor. Conform prognozelor ANIS, in Nord-Vestul tarii va fi resimtita o nevoie mai acuta de specialisti, in contextul in care zona respectiva continua sa fie atractiva pentru companiile mari.In ceea ce priveste productivitatea per angajat, aceasta se mentine relativ constanta in ultimii ani, in usoara crestere. O scadere vizibila a acestui indicator a avut loc in perioada ianuarie 2018, cauzata de mutarea contributiilor catre angajat, in masura in care companiile au absorbit acest cost suplimentar.Investitiile in domeniu, un alt indicator de referinta pentru bunastarea pietei, cunosc o crestere medie de circa 20 de milioane de euro pe an. Totusi, climatul de instabilitate politica generat de mutarea contributiilor a afectat si acest segment, determinand o scadere a investitiilor de 10 milioane de euro in 2018. Totusi, conform estimarilor ANIS, acest indicator poate cunoaste o crestere constanta, in conditiile pastrarii statusului legislativ actual.Infiintata in anul 1998, ANIS reprezinta interesele companiilor IT romanesti si sprijina dezvoltarea industriei locale de software si servicii, cresterea atat a companiilor implicate in proiecte de externalizare, cat si a celor care genereaza proprietate intelectuala, prin crearea de produse. Asociatia are peste 130 de membri - companii cu capital romanesc sau strain, mici sau multinationale - care au peste 38.000 de angajati si genereaza o cifra de afaceri de peste 2,5 miliarde de euro anual.