RTB House se extinde in Statele Unite - noile birouri vor fi in New York, Boston si Chicago

Potrivit datelor Zenith, valoarea spatiilor publicitare vandute prin modelul programatic se va ridica la 84,9 miliarde de dolari in 2019. De asemenea, estimarile indicau ca in 2017 Statele Unite reprezentau cea mai avansata piata in ceea ce priveste publicitatea programatica (78% din display-ul digital a fost cumparat astfel) . In acelasi an, piata americana valora 32,6 miliarde de dolari, adica 57% din totalul la nivel global.Avand in vedere aceste date, extinderea RTB House in Statele Unite reprezinta un nou capitol important pentru companie. In prezent, are in portofoliu peste 1.200 de clienti in aproape 70 de tari, printre care se numara Adidas, Hotels.com, New Balance, Trivago, Sephora si Walmart."Compania noastra a reusit sa patrunda in doar cinci ani de existenta in marile regiuni economice, precum EMEA, APAC si LATAM, iar acum vom intra si in Statele Unite, cea mai avansata piata e-commerce din lume. Un factor important al evolutiei noastre l-a jucat algoritmul de deep learning, care este din ce in ce mai apreciat in intreaga lume, astfel ca privim cu incredere si optimism aceasta intrare pe piata din SUA", a declarat Daniel Surmacz, COO RTB House.Datorita serviciilor RTB House, brandurile mari pot livra reclame ultra-personalizate, bazate pe comportamentul utilizatorilor in magazinul online, cautari in site, produse vizualizate, produse adaugate in cos si nu numai. Intregul proces de analiza permite imbunatatirea ratei de conversie si cresterea vanzarilor, fara bugete aditionale investite.RTB House este prima si singura companie de retargeting care foloseste algoritmi de deep learning la toate nivelurile proceselor sale. Modelul imita functionarea creierului uman prin procesarea datelor intr-un mod foarte rapid. Platforma RTB House proceseaza in prezent un milion de solicitari pe secunda, 10 miliarde de vizualizari ale reclamelor pe luna si aproximativ 3,5 milioane de clickuri zilnice.In luna aprilie, RTB House a fost cotata pe locul 8 in topul companiilor tech cu cea mai rapida crestere in Europa, potrivit Financial Times