Cum ar putea profita Samsung de epidemia de coronavirus care afecteaza afacerile Apple

In prezent, jumatate dintre smartphone-urile Samsung sunt produse in Vietnam in timp ce epidemia de coronavirus din China a afectat serios operatiunile Apple si alte multor altor firme. Luni seara, Apple a avertizat ca nu isi va atinge tinta de venit pentru trimestrul ianuarie-martie 2020 din cauza impactului coronavirusului care i-a afectat productia si vanzarile din China, unde sunt produse majoritatea telefoanelor iPhone. La randul sau, producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi Corp a avertizat si el saptamana trecuta ca vanzarile sale in primul trimestrul vor avea de suferit. Huawei, un alt rival important al Samsung, nu a anuntat inca probleme de productie insa analistii se asteapta ca operatiunile Huawei sa fie afectate avand in vedere dependenta sa mare de productia si componentele din China."Samsung este mai bine pozitionat sa profite de consecintele virusului decat rivalii sai Huawei si Apple. Virusul a scos in evidenta riscurile care exista in China. Suntem norocosi ca am putut evita aceste riscuri", a declarat pentru Reuters o persoana din apropierea lantului de aprovizionare al Samsung."Samsung nu spune acest lucru in mod public dar rasufla usurat", a declarat o alta sursa familiar cu planurile grupului sud-coreean.Cu toate acestea, alte surse din apropierea operatiunilor Samsung din Vietnam au atras atentia asupra faptului ca, daca epidemia de coronavirus din China se va prelungi, Samsung va resimti si el impactul deoarece isi asigura multe componente din China. De asemenea, Samsung se bazeaza pe producatorii chinezi care lucreaza pe baza de contract pentru a-i asambla unele modele de telefoane din categoria low-end.Recent, analistii de la TrendForce si-au revizuit in scadere cu 15% estimarile privind productia realizata in primul trimestru in cazul Huawei si cu 10% in cazul Apple. In ceea ce priveste Samsung, estimarile au fost revizuite in jos cu doar 3%.Anul trecut, Samsung a pus capat productiei de smartphone-uri in China dupa ce cota sa de piata s-a apropiat de zero. In schimb, Apple produce majoritatea telefoanelor sale iPhone in China prin intemediul sub-contractorului Foxconn. Facilitatile de productie din China unde sunt asamblate telefoanele iPhone si alte echipamente electronice au reluat lucrul insa revenirea la normal a productiei va dura mai mult decat se preconiza, a avertizat luni seara Apple.De asemenea, saptamana trecuta Samsung a prezentat noua generatie de smartphone-uri Galaxy s20 precum si un nou telefon pliabil. Sursele sustin ca epidemia de coronavirus din China ar putea amana lansarea de noi produse de catre rivalii grupului sud-coreean.