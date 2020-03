Samsung va muta temporar in Vietnam o parte a productiei de smartphone-uri

Samsung are deja in statul asiatic sase fabrici, este cel mai mare investitor strain in Vietnam, iar investitiile sale totalizeaza 17 miliarde de dolari.Un purtator de cuvant al companiei a precizat ca Samsung a suspendat operatiunile la uzina sa din Gumi, dupa ce un angajat a fost testat pozitiv pentru virus, activitatea urmand sa fie reluata sambata, iar etajul unde a lucrat angajatul infectat va fi redeschis duminica.Samsung produce telefoanele mobile premium Galaxy Z Flip si Galaxy S20 la fabrica din Gumi, in apropiere de Daegu, unde au fost confirmate cele mai multe cazuri de virus din Coreea de Sud.Din februarie, sase cazuri de coronavirus au fost descoperite unitatea din Gumi, ceea ce a dus inchideri temporare ale fabricii.Decizia de a muta productia "unor smartphone-uri telefoanele mobile premium" in Vietnam "are ca obiectiv furnizarea produselor catre consumatori intr-un mod mai eficient, stabil si rapid"."Dupa stabilizarea epidemiei de coronavirus (Covid-19), intentionam sa readucem productia la Gumi", se arata intr-un comunicat al Samsung, cel mai mare producator mondial de telefoane inteligente.In ultimul deceniu compania a mutat o mare parte a productiei de telefoanele mobile inteligente in Vietnam, unde produce peste 50% din telefoanele sale.De asemenea, Samsung a anuntat vineri lansarea pe plan global a modelului sau premium S20, asa cum era programat, pe fondul temerilor ca epidemia va afecta cererea de telefoane mobile premium, atat in Coreea de Sud cat si pe pietele externe.Anul trecut, Samsung a pus capat productiei de smartphone-uri in China dupa ce cota sa de piata s-a apropiat de zero.