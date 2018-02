Se pregateste cea mai mare achizitie din sectorul IT din toate timpurile, in valoare de 120 de miliarde de dolari

Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca duminica seara a avut loc o intalnire intre Broadcom si consilierii sai, pentru a finaliza oferta care evalueaza Qualcomm intre 80 si 82 de dolari per titlu, transmit MarketWatch, Reuters si Bloomberg.In 6 noiembrie, Broadcom oferise 70 de dolari pentru fiecare actiune Qualcomm sau 103 miliarde de dolari in numerar si actiuni pentru intreaga companie. Incluzand si datoriile, oferta evalua compania Qualcomm la 130 de miliarde de dolari.Reprezentantii companiilor americane Broadcom si Qualcomm nu au comentat informatiile.Din 6 noiembrie, cand a fost anuntata prima oferta a Broadcom, actiunile Qualcomm au urcat cu 5,7% la Bursa de la New York, iar vineri au inchis la 66,07 dolari.Insa, oferta celor de la Broadcom vine intr-un moment in care Qualcomm incearca sa finalizeze preluarea NXP Semiconductors NV, unul dintre cei mai mari producatori de chipuri pentru vehicule, o achizitie de 38 de miliarde de dolari. Broadcom a subliniat ca propunerea sa este valabila indiferent daca preluarea NXP de catre Qualcomm se va finaliza sau nu.Qualcomm, unul din primii producatori de chipuri pentru telefoane mobile, furnizeaza chipurile de modem utilizate de firme precum Apple, Samsung si LG pentru ca telefoanele lor sa se conecteze la retelele de date wireless. Daca va reusi sa preia Qualcom, Broadcom va deveni furnizorul principal de chipuri utilizate in cele aproximativ 1,5 miliarde de smartphone-uri care ar urma sa fie vandute la nivel mondial in acest an.