Ajutor gratuit pentru IMM-uri cu implementarea procedurilor de telemunca

In acest fel, startup-ul sustine antreprenorii romani si companiile mici si mijlocii sa se adapteze rapid la contextul epidemiologic cu coronavirus si la masurile care se impun ca urmare a recomandarilor existente si viitoare ale autoritatilor."Lucrul de la distanta este prima masura care se impune in contextul epidemiologic actual pentru protejarea sanatatii angajatilor si, mai departe, a societatii in ansamblu si exista un cadru legislativ clar care sa permita angajatorilor sa implementeze proceduri de lucru de acasa in aceasta perioada.Marile companii au luat deja astfel de masuri, dar companiile mici si mijlocii care nu au proceduri existente ar putea intampina dificultati in stabilirea proceselor si masurilor tehnice pentru desfasurarea activitatii la distanta, care sa le asigure continuitatea afacerii, precum si in accesul la specialisti IT, care sa le ofere sprijin rapid intr-un context imprevizibil", spune Irina Stoica, co-fondator Tknos.Astfel, Tknos va acorda in urmatoarea perioada sprijin gratuit companiilor mici si mijlocii care vor solicita expertiza specialistilor startup-ului, prin dezvoltarea planului de asigurare a continuitatii afacerii si a politici de munca la distanta sustinute de solutii informatice adecvate fiecarei companii.Tknos va analiza rapid modul de lucru actual si va dezvolta planul de migrare imediata catre noua politica de telemunca, propunand variante de solutii rapide si eficiente, iar daca se va considera necesar, va asigura inclusiv instruirea de la distanta a unei echipe cheie din cadrul companiilor in vederea implementarii facile a sistemelor necesare.Solutiile propuse se vor concentra fie pe tehnologii puse la dispozitie gratuit de catre marii producatori, fie pe solutii de tip "open source", acolo unde este absolut necesar, astfel incat costurile sa fie minime pentru companii intr-un moment in care au nevoie sa creeze rapid un mediu de lucru sigur si eficient, adaptat contextului actual.