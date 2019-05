Uber a raportat pierderi de un miliard de dolari in primul trimestru din 2019

Veniturile au urcat cu 20% in primele trei luni din acest an, la 3,1 miliarde de dolari, in linie cu estimarile companiei, ceea ce a dus la cresterea actiunilor cu 2,6% la Bursa de la New York.Directorul general Dara Khosrowshahi a laudat imbunatatirea conditiilor de afaceri, dar a numit 2019 ca "an de investitii". In conditiile in care pretul actiunilor este cu mai mult de 10% sub nivelul ofertei publice initiale (IPO), de 45 de dolari, Khosrowshahi va trebui sa convinga investorii ca Uber poate reveni pe profit.Costurile au crescut cu 35% in primul trimestru din 2019, deoarece compania a cheltuit masiv cu listarea la bursa din aceasta luna.Numarul utilizatorilor activi lunari ai Uber a urcat la 93 de milioane pe plan global, de la 91 de milioane la 31 decembrie 2018.Uber opereaza in peste 70 de tari. Pe langa serviciile de ridesharing, operatiunile sale includ inchirierea de biciclete si scutere, precum si livrarea de mancare. Anul trecut, Uber a realizat venituri de 11,3 miliarde de dolari.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara. In Romania, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 in Bucuresti. Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia, si a cincea din Uniunea Europeana.