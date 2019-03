Uber: Modificarea legii taximetriei nu ne afecteaza

"Ordonanta de azi nu schimba cu nimic lucrurile pentru Uber in Romania - vom continua sa operam ca pana acum", au subliniat reprezentantii companiei.Potrivit acestora, Guvernul si-a exprimat clar intentia de a reglementa sectorul de ridesharing printr-o ordonanta separata, in saptamanile urmatoare."Apreciem angajamentul Guvernului de a grabi adoptarea unei legislatii moderne pentru a raspunde nevoilor pasagerilor si soferilor din Romania. Ordonanta de urgenta care ar putea afecta serviciile de ridesharing intra in vigoare dupa 60 de zile de la adoptarea sa, timp in care Guvernul a spus ca intentioneaza sa treaca un alt OUG pentru a reglementa sectorul de ridesharing.Ordonanta de azi nu produce efecte si nu schimba nimic pentru Uber sau pentru soferii parteneri - serviciul continua sa functioneze ca pana acum", se mai arata in comunicatul Uber.Guvernul a eliminat sintagma "in mod repetat" din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, astfel incat "sanctiunea sa fie aplicabila atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public in mod ilegal", a declarat, vineri, vicepremierul Daniel Suciu.Totodata, Executivul va reglementa si activitatea de ridesharing printr-un act normativ care va fi adoptat in maxim doua - trei saptamani."Astazi, in sedinta de Guvern, am adoptat o ordonanta de urgenta indelung dezbatuta in spatiul public si anume OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Am operat doua modificari - si anume am transferat atributiile privind organizarea si efectuarea transportului in regim de inchiriere de la autoritatile administratiei publice locale la Autoritatea Rutiera Romana. Aceasta modificare a stat in transparenta decizionala timp de 10 zile, inclusiv autoritatile locale au fost de acord si nu au ridicat observatii vizavi de acest punct", a precizat vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la Palatul Victoria.El a sustinut ca acest act normativ nu este indreptat impotriva niciunei activitati economice."Din contra, ne dorim sa reglementam si punem stop si capat pirateriei din domeniul transporturilor, ceea ce patronatul din transporturi ne-a solicitat de foarte mult timp. In ultimele zile, am avut discutii si nu putine cu reprezentantii platformelor de ridesharing si, de asemenea, pana la intrarea in vigoare a acestei ordonante, vom emite un alt act normativ astfel incat si activitatea de ridesharing sa fie reglementata. Ultima discutie pe care am avut-o a fost alaltaieri, s-a constituit un grup de lucru alaturi de colegii nostri de la Ministerul Transporturilor si va confirm ca in maxim doua - trei saptamani, asa cum evaluam, vom avea si un act normativ care sa reglementeze activitatea de ridesharing", a mai spus Suciu.