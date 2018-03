UE ar putea introduce taxa digitala de 3% pe veniturile marilor companii din IT

Potrivit unui proiect legislativ consultat de Financial Times, Comisia Europeana va anunta saptamana viitoare noua taxa digitala care va viza veniturile si nu profiturile companiilor, dupa ce liderii din Franta, Germania si Marea Britanie au cerut o abordare mai ferma fata de practicile de evitare a platii taxelor de catre companiile din sectorul tehnologiei.Potrivit FT, noua taxa, care cel mai probabil va fi de 3%, se va aplica companiilor din tehnologie cu peste 100.000 de utilizatori in Europa si va acoperi o gama larga, de la veniturile din publicitate ale Google si Facebook, la comisioanele platite de utilizatori si abonati pentru serviciile furnizate de Apple sau Spotify sau veniturile generate de companii care vand date catre terte parti.Comisia a calculat sumele stranse de pe urma noii taxe daca aceasta ar fi fixata intre 1 si 5%. Cele mai mari sume, aproximativ 7,8 miliarde euro pe an, ar fi generate daca noua taxa ar fi fixata la 5%.Un oficial european a declarat pentru FT ca, desi discutiile continua in interiorul Comisiei, cel mai probabil saptamana viitoare Bruxelles-ul va propune o taxa de 3%, care ar genera venituri estimate la 4,8 miliarde euro pe an.Insa, aceasta noua taxa ar urma sa se loveasca de opozitia companiilor americane din sectorul tehnologiei, precum si de rezistenta unor state membre UE, precum Irlanda si Luxemburg, care au atras companiile americane cu taxele lor reduse.Pentru a deveni lege, propunerea Comisiei Europene are nevoie de sprijinul unanim al celor 28 de state membre.