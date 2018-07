Avantajele pe care le ofera deschiderea unei companii offshore

Principalele avantaje ale unei companii offshore

lipsa impozitului pe venit;

lipsa obligatiilor contabile sau, in unele cazuri, obligatii minime pentru unele declaratii fiscale anuale si evidenta unor tipuri de tranzactii;

taxe reduse de inregistrare si administrare;

pot fi implicate intr-o gama larga de obiecte de activitate;

rapididatea deschiderii unui cont bancar si posibilitatea de a mentine un cont bancar multivaluta;

avantaje privind confidentialitatea: investitorul nu este nevoit sa isi dezvaluie identitatea pentru a inregistra compania, identitatea directorilor si a actionarilor nu este publica.

Jurisdictii offshore populare

Avantajele deschiderii unei companii offshore sunt in principal de ordin fiscal insa nu se rezuma numai la acestea. Un nivel de confidentialitate foarte ridicat pentru investitori si un climat de afaceri favorabil se numara si ele printre beneficii.Perceptia generala asupra unei companii offshore se situeaza de obicei la limita suspiciunii, insa aceste tipuri de companii nu sunt fondate exclusiv pentru a beneficia in mod ilicit de avantaje fiscale.Tarile care sunt catalogate drept paradisuri fiscale ofera un sistem de taxare extrem de avantajos prin lipsa totala a impozitului pe profit pentru companiile rezidente. Mai mult decat atat, cerintele pentru declaratiile fiscale anuale sunt si ele minime.Un tip de companie foarte popular in aceste tari este International Business Company, sau IBC. Acestea pot fi incorporate in mai multe jurisdictii in care este functional acest tip de companie, precum Belize, Barbados sau Insulele Virgine Britanice.Pentru cei interesati de inregistrarea unei companii offshore, BridgeWest pune la dispozitie servicii complete de infiintare de compani in mai multe tari.Unele din cele mai populare tari offshore si unele din cele mai vechi si cunoscute paradisuri fiscale sunt Insulele Cayman, Belize, Insulele Virgine Britanice, Panama, Seychelles.O optiune de interes pentru investitorii europeni poate fi Ciprul - o tara care nu se incadreaza in definitia clasica a paradisului fiscal, dar care le ofera antreprenorilor una dintre cele mai mici taxe pe impozitul pe venit din Europa, 12,5%.Pentru cei interesati de deschiderea unei companii in Cipru, OpenCompanyCyprus.com ofera servicii complete pentru inregistrarea unei firme.Indiferent de avantajele de care doresc sa aiba parte investitorii straini, deschiderea unei companii offshore poate fi usurata de colaborarea cu o firma care se specializeaza in infiintarea de companii. Va recomandam ca, dupa ce ati ales jurisdictia, sa consultati un expert local.