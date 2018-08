Gazele din Marea Neagra ar ajuta economic Romania. Specialist: Avem sacul de aur ingropat in curte si nu vrem sa facem nimic cu el?

"Zona redeventelor este un subiect destul de arzator si avem declaratii contradictorii, inclusiv de la membri importanti ai partidului de guvernamant. Unul zice intr-un fel, unul zice in alt fel. Acum ce se va intampla exact nu stim.Daca noi ne dorim investitii in Marea Neagra, tehnologia asta nu o avem, da, cu forarea la mari adancimi. Sunt vreo 4 companii la nivel global care o au. Daca vrem sa-i convingem sa vina aici probabil trebuie sa fie o negociere.Daca vrei sa ai sacul de aur ingropat in curte si sa nu faci nimic cu el este una, vrei sa-l dezgropi si sa-l folosesti si sa-l pui in circulatie, este altceva. Este o decizie politica.Eu sper ca pana la urma resursele de gaze naturale din Marea Neagra ar trebui sa fie o resursa importanta care ar ajuta economic Romania, sa se ajunga la acea intelegere prin care sa se deblocheze lucrurile acestea si sa inceapa investitiile deja spre zona de exploatare", a spus Dan Badin.Potrivit estimarilor Asociatiei Romane a Concesionarilor Offshore din Marea Neagra (RBSTA), extractia gazelor din Marea Neagra ar putea tripla nivelul redeventelor curente primite de statul roman, generand incasari suplimentare de 230 de milioane de euro pe an.Aceasta in conditiile in care veniturile la bugetul de stat din redevente sunt estimate in 2018 la 140 de milioane de euro.Companiile arata ca exista un potential de peste sase miliarde de dolari in investitii pe termen scurt pentru proiecte offshore noi si in infrastructura aferenta, pe langa cele doua miliarde de dolari deja investite in aceste proiecte in ultimii 10 ani.In februarie, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM), anunta ca rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani.