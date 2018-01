Ce cauta angajatorii, in 2018: Marile companii se orienteaza catre freelanceri, cu program flexibil si mediu de lucru dupa modelul Google #Opinie

Mihaela Maranca, director general Randstad Romania

In 2018, agajatorii isi vor deschide si mai mult portile fata de consultantii independenti, odata contractati doar pentru a suplini o nevoie temporara sau a furniza servicii intr-o nisa superspecializata.

In plan international, observam cum castiga teren o perspectiva noua, aceea de a dezvolta un nucleu de, prin acest termen intelegand specialistii care lucreaza din postura deDaca aceasta solutie era intalnita in companiile din Statele Unite in procent de 18% in 2012, aceasta a ajuns la 46% in 2016, conform studiului "Randstad Workplace 2025".In anul 2017 am sesizat si pe piata din Romania semne ale orientarii companiilor catre colaborarea cu talentele agile.Astazi, companiile apeleaza la acest tip de forta de munca pentru a dezvolta proiecte de importanta maxima si pentru a livra rezultate prioritare pentru organizatie.Colaborarea cu forta de munca agila devine importanta pentru companiile care isi doresc sa ramana relevante in viitor si este un model care se va dezvolta in urmatorii ani.O tendinta aflata in directa corelare cu aceea mentionata anterior este preferinta candidatilor de a lucra de acasa, de a avea un program de lucru flexibil sau part-time.Inca din acest an am putut sesiza eforturile organizatiilor de a crea sisteme de lucru care sa faciliteze implementarea programului de lucru flexibil, acolo unde specificul activitatii permite acest model.Companiile de IT sunt deschizatoare de drumuri in gandirea si crearea unor spatii si conditii de lucru unde angajatii sa se simta atrasi sa lucreze.Vedem resurse importante de timp, creativitate si bugete investite in directia modelarii unor medii relaxate de munca, asa cum, de altfel, ne inspira de mai multi ani sediile centrale ale unor colosi precum Google sau Facebook Pachetul de beneficii va face loc unor componente importante pentru candidati. Companiile vor dezvolta programe de oferire de feed-back si se vor uita cu atentie la modalitatile prin care se pot implica in viata comunitatii, avand in vedere ca proiectele CSR se dovedesc a avea un rol major in motivarea si retentia angajatilor.Specialistii care detin cunostinte STEM vor avea si in anul care vine cautare pe piata muncii locale, atat la nivel de specializare avansata, cat si in ce priveste joburile de nivel "middle", precum cele de web developer, computer support sau de inginer.Va fi anul angajatilor cu potential ridicat si cu ambitia de a se dezvolta.Concluzionand, apreciez ca in 2018 vom fi martorii unei reconfigurari a modului in care se munceste in Romania, urmare fireasca a asteptarilor manifestate de candidati si a tendintelor deja vizibile in strainatate.