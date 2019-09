Doi din trei elevi considera ca noile meserii ale viitorului vin din robotica si inteligenta artificiala

Succesul ghidului a generat o noua editie, revizuita si adaugita de echipa de experti INACO - Initiativa pentru Competitivitate - care raspunde la intrebarile elevilor, ale profesorilor si ale parintilor interesati de invatarea exponentiala, se arata intr-un comunicat al INACO remis AGERPRES."Intr-o lume in continua schimbare, in care singura constanta este chiar schimbarea, iar rata schimbarii este in crestere, invatarea nu mai poate ramane liniara. Cu atat mai dificil este raspunsul la intrebarea-cheie: care vor fi meseriile viitorului? Care sunt meseriile in curs de aparitie, de transformare sau chiar de disparitie intr-o lume a schimbarilor exponentiale? Care vor fi competentele si abilitatile cele mai cautate de catre angajatori? Cum le-am putea dobandi prin invatare exponentiala? Comunitatea de profesionisti care formeaza grupul de reflectie INACO - Initiativa pentru Competitivitate - a raspuns simplu, pe intelesul tuturor, in prima editie a Ghidului Meseriilor Viitorului, publicat in anul 2018. Stimulati fiind de reactiile pozitive ale elevilor si parintilor, am creat in anul 2019 primele trei laboratoare educationale digitale inteligente - Smart Lab 4.0 - din Romania, proiecte pilot ale scolii exponentiale dezvoltate de INACO, la Scoala Generala nr. 45 Titu Maiorescu, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza - ambele in Bucuresti si Smart Lab 4.0 Magurele, in judetul Ilfov", a declarat Andreea Paul, coordonatoarea proiectului si presedintele organizatiei neguvernamentale INACO", a declarat Andreea Paul, coordonatoarea proiectului si presedinte al organizatiei neguvernamentale INACO.Potrivit sursei citate, noutatea editiei din 2019 a Ghidului Meseriilor Viitorului consta in asocierea profilului personal cu meseriile viitorului si accentul pus pe invatamantul vocational."Dezvoltarea exponentiala a omenirii ne determina sa revenim acum cu a doua editie a Ghidului, cu un nou tur virtual in viitor, imbogatit, completat si actualizat, bazat pe ultimele rezultate ale cercetarilor asupra economiei viitorului. Veti descoperi cum vor arata, foarte probabil, piata muncii si locurile de munca, precum si multe alte exemple practice recente. Noutatea acestei editii consta in asocierea profilului personal cu meseriile viitorului, accentul pus pe invatamantul vocational si rezultatele unui sondaj recent al INACO in randul tinerilor liceeni cu privire la asteptarile lor profesionale", a subliniat Andreea Paul.Ghidul Meseriilor Viitorului este un proiect romanesc dedicat elevilor, profesorilor si parintilor deopotriva. A doua editie, lansata in prima zi a anului scolar 2019-2020, este realizata de INACO cu sprijinul Primariei Sectorului 3, pe baza contractului de finantare nerambursabila nr. 611507 din 30.08.2019, "Consiliere vocationala cu privire la meseriile viitorului, invatamantul profesional si dual pentru elevii claselor a VII-a si a VIII-a din scolile generale ale sectorului 3".Potrivit INACO, a doua editie a Ghidului Meseriilor Viitorului va sta la baza a 10 workshopuri cu elevii si 5 sesiuni de consiliere cu parintii, care vor atrage un numar de 800 de tineri, parinti si cadre didactice din Sectorul 3. Acestea vor avea ca scop pregatirea elevilor din clasele a VII-a si a VIII-a cu privire la oportunitatile lor, dar si ale cadrelor didactice si ale parintilor, activitati insotite de aplicarea testului "Analiza 3D pentru consiliere vocationala". Acest test contribuie la constientizarea trasaturilor clare de comportament, gandire si motivatie ale elevilor.INACO - Initiativa pentru Competitivitate isi propune sa contribuie cu echipa sa de experti la luarea deciziilor care vizeaza viitorul profesional al tinerilor, care sunt ajutati astfel sa inteleaga noua dinamica a pietei muncii.INACO este o comunitate non-profit de manageri, consultanti, analisti, experti in domeniul economic, educational, conectata la reteaua de specialisti in economia de stat si privata din Romania. INACO sprijina prin analiza, investigatie, cercetare si propunerea de solutii ridicarea nivelului de competitivitate economica a institutiilor publice si al mediului de afaceri din Romania. INACO este o comunitate cu 56 de experti voluntari - economisti, sociologi, psihologi, antreprenori, mentori, futurologi, inovatori sociali, specialisti in digitalizare, stiinta si tehnica, in relatii internationale, branding, comunicare si PR, social shaper, global futurist.