70% dintre companiile din Romania sunt platite cu intarziere din cauza dificultatilor financiare ale partenerilor de afaceri

Termenul de plata in Romania al unei facturi in sectorul B2B este de 32,5 zile. Media la nivel european este de 34 de zile.

63% dintre companii afirma ca reducerea lichiditatilor este cea mai grava consecinta a platilor intarziate, alaturi de reducerea veniturilor (51%) si impiedicarea cresterii companiei (45%).

Cea mai frecventa metoda de asigurare impotriva platilor intarziate in zona B2B este plata in avans. 58% dintre companiile din Romania au cerut cel putin o data plata in avans. Media la nivel european este de 32%.

Blocajele financiare cu care se confrunta companiile sunt pe zi ce trece tot mai evidente. Facturile neincasate, resursele financiare insuficiente si cresterea costurilor operationale sunt principalele motive care duc la ingreunarea activitatii acestora.

Cele mai importante concluzii ale raportului:"Platile intarziate sunt un subiect stringent si delicat in activitatea oricarei companii, fie ea IMM sau corporatie. Platile intarziate, in special cele din partea clientilor cheie, care prin prisma relatiei se bucura de termene de plata generoase, pot afecta din plin activitatea unui IMM. Consecintele sunt numeroase: reducerea cash-flow-ului, stoparea angajarilor, cheltuieli suplimentare cu dobanzile si alte consecinte care nu sunt intotdeauna constientizate atunci cand o plata este intarziata chiar si cu 15-30 de zile dupa scadenta", declara Catalin Neagu, Managing Director Intrum Romania.Chiar daca termenul mediu de plata al unei facturi in sectorul B2B este de 32.5 zile in Romania si 34 de zile la nivel european, 26% dintre companiile romanesti intervievate declara ca platile intarziate reprezinta o amenintare asupra personalului actual al companiei, reducerea veniturilor si a lichiditatilor, obligandu-i uneori sa renunte la o parte din echipa sau sa amane noi angajari, chiar daca teoretic compania este pe crestere.Termenele de plata cerute de catre companii, respectiv in medie 54 de zile in cazul marilor companii si 45 de zile in cazul IMM-urilor, sunt contracarate de alternative precum: discounturi pentru plati mai rapide (13%), taxe suplimentare (24%) sau plata esalonata (23%). Astfel, companiile incearca sa isi ia masuri de siguranta, astfel incat buna lor functionare sa nu fie afectata.Desi in 2019 numarul facturilor din sectorul B2B achitate cu intarziere a scazut cu 11 procente (de la 18% la 7%), 48% dintre companiile intervievate sunt de parere ca in 2 ani de zile vom asista la un declin economic. De aceea, masurile de precautie precum reducerea costurilor (59%), noi credite si datorii (56%), cresterea vanzarilor (35%) sau identificarea segmentelor de business cu expunere deosebita (41%) sunt mult mai frecvente in 2019 decat in 2018.Raportul European al Platilor este bazat pe un studiu care a fost desfasurat simultan in 29 de tari din Europa, in perioada 31 ianuarie - 5 aprilie 2019. In acest raport,Intrum a adunat informatii de la 11,856 companii din intreaga Europa pentru a obtine informatii relevante despre comportamentul de plata si sanatatea financiara aferenta afacerilor europene.Rezultatele care au stat la baza editiei dedicate Romaniei au fost bazate pe raspunsuri din partea a 398 de companii locale, selectionate aleator din punct de vedere al marimii si al industriei.