AFI Cotroceni isi reduce programul, in contextul pandemiei

Cele doua centre comerciale vor fi deschise intre 12:00 - 20:00, cu exceptia hypermarketurilor si farmaciilor."Acest interval orar va permite sa fie luate toate masurile de preventie si limitare a expunerii", se arata in comunicatul companiei."Chiriasii care trebuie sa ofere un suport mai mare in aceasta perioada clientilor AFI, precum farmaciile vor putea avea program de functionare normal. Hypermarketul Auchan la AFI Cotroceni Bucuresti si Cora la AFI Ploiesti vor avea program normal ca si pana acum", mai scrie in document.Acest nou program de functionare va fi valabil pana la un nou anunt facut de companie.