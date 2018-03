Antreprenorii romani se zbat sa-si vanda afacerile de succes anul acesta, cat sunt inca pe plus

"Intentiile de a incheia tranzactii pe piata locala in 2018 raman la un nivel foarte ridicat. Peste jumatate dintre companii (53%) intentioneaza sa desfasoare activitati de M&A (fuziuni si achizitii - n.red.) anul acesta.Antreprenorii romani vor continua sa caute solutii depe care le-au dezvoltat, in timp ce investitorii strategici la nivel regional si local vor continua sa isi extinda prezenta si sa isi consolideze cota de piata", se arata intr-un comunicat de presa al EY.Potrivit lui Florin Vasilica, lider asistenta in tranzactii la EY Romania, costul in crestere al energiei si al fortei de munca va tempera perspectivele de crestere ale economiei locale."Desi liderii de business si-au temperat asteptarile privind starea economiei romanesti, 84% dintre acestia se asteapta in continuare ca situatia economica sa ramana la nivelul actual sau chiar sa se imbunatateasca. Pietele emergente, asa cum este si cea romaneasca, au potential mai bun de crestere fata de cele din Vest, care sunt deja mature. Acest potential este insa adesea contrabalansat de riscurile politice si macroeconomice", a spus Vasilica.Conform comunicatului, anul trecut numarul tranzactiilor pe piata de fuziuni si achizitii a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a acestora a scazut usor.Cresterea consumului, a veniturilor disponibile si a avantajelor generate de pozitia geostrategica a tarii noastre au fost factorii care au atras interesul investitorilor mai mult ca altadata.Vasilica reaminteste ca pentru Romania, contextul anului trecut a fost cel mai bun, atat din punct de vedere macroeconomic, cat si geopolitic."Ca intotdeauna, exista si puncte de preocupare la nivel macroeconomic - venite in principal din sectorul fiscal, dar si din relatia cu Uniunea Europeana. Tinand cont de situatia tarilor din regiune - Ucraina, Grecia si Turcia - este evident cadin ultimii trei-patru ani. Cresterea sustinuta a PIB-ului a dus la crearea unui climat de incredere pentru investitori, asigurand firmelor locale un ritm de dezvoltare superior", explica oficialul EY.La nivel regional, tranzactiile interne din Europa Centrala si de Sud-Est au reprezentat putin peste jumatate din numarul total de tranzactii.Tranzactiile interne, unde cumparatorul si vanzatorul provin din aceeasi piata au fost majoritare si in Romania, cu o pondere de 67%.Cele mai active industrii in fuziuni si achizitii in 2017 la nivel local au fost productie, IT, industria farmaceutica si a serviciilor de sanatate, energie si minerit, industria bancara si a serviciilor financiare.Cei mai multi investitori straini care au ales sa investeasca in Romania au provenit in 2017 din SUA, Germania si Republica Ceha.