Aproximativ o treime dintre companiile din Romania au sponsorizat ONG-urile, in 2017

Cercetarea arata, totodata, ca din totalul companiilor care au virat sume de peste 100.000 de lei catre ONG-uri, 14% au directionat mai mult de 500.000 de lei. In acelasi timp, 18% dintre firmele chestionate au mentionat ca au optat sa vireze peste 5.000 de lei, iar 23% intre 100.001 si 500.000 de lei.Conform rezultatelor studiului, cele mai sprijinite domenii au fost: educatia (68%), sanatatea (64%), serviciile sociale (55%), cultura (41%), mediul (11%) si sportul (9%).In fruntea listei privind motivatia pentru care companiile au ales sa sponsorizeze ONG-uri se afla responsabilitatea pentru problemele comunitatii (75% din total), urmata de existenta facilitatii fiscale (52%), datoria morala (30%), sprijinirea ONG-urilor care activeaza in domenii cu stransa legatura cu domeniul de activitate al companiei (27%), efectul pozitiv asupra angajatilor (20%), faptul ca managementul companiei este impresionat de cauzele sustinute de acestea (20%) si altele (9%).De asemenea, 39% dintre companiile au directionat fonduri prin facilitatea fiscala catre trei ONG-uri sau mai multe, 27% au sponsorizat intre patru si zece ONG-uri, iar 34% mai mult de zece astfel de organizatii.Estimarile Asociatiei pentru Relatii Comunitare arata ca, in baza Legii Sponsorizarii si a Codului Fiscal, societatile comerciale ar fi putut sa directioneze, anul trecut, peste 494 de milioane de euro catre sectorul neguvernamental. In realitate, doar 49% dintre companiile care au fost impozitate pe baza profitului, pe tot parcursul anului 2017, au utilizat facilitatea fiscala, desi aceasta nu implica niciun cost pentru contribuabil.Legea Sponsorizarii (32/1994) si Codul Fiscal (227/2015) permit contribuabililor platitori de impozit pe profit sa investeasca in dezvoltarea societatii romanesti fara niciun cost. Acestea pot directiona pana la 20% din impozitul pe profit catre organizatii neguvernamentale - in limita a 0,5% din cifra de afaceri - suma ce se scade din impozitul pe profit de plata.Cheltuiala cu sponsorizarea oferita va genera un credit fiscal, adica poate reduce impozitul de profit cu suma integrala a sponsorizarii oferite. Astfel, facilitatea acordata prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului sa plateasca efectiv suma respectiva catre o organizatie fara scop lucrativ, si nu in contul impozitului pe profit.Pentru a fi inclus in calculul impozitului pe profit pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie incheiat inainte de sfarsitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuata pana la finele anului. Totusi, in masura in care suma oferita drept sponsorizare depaseste plafonul legal mentionat anterior, diferenta poate fi acoperita din impozitul pe profit al perioadelor fiscale viitoare, pana la recuperarea integrala in termen de sapte ani.Studiul publicat de EY a fost realizat in parteneriat cu Asociatia pentru Relatii Comunitare (ARC) si Hospice Casa Sperantei, in perioada 18 octombrie - 16 noiembrie 2018, in randul companiilor locale care inregistreaza anual o cifra de afaceri de minimum un milion de euro, pentru a analiza notorietatea si gradul de accesare al facilitatii fiscale de 20% prevazuta de Legea sponsorizarii.Analiza a urmarit si modul in care aceasta facilitate a fost utilizata in ultimele 12 luni de catre companiile din Romania.