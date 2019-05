Autoritatile investigheaza ce se intampla cu deseurile medicale in Romania

Potrivit unui comunicat de presa al Consiliului Concurentei, transmis marti AGERPRES, studiul a fost determinat de existenta unor conditii care sugereaza posibilitatea restrangerii concurentei pe piata deseurilor medicale, cum este gradul mare de concentrare a pietei si numarul redus de operatori economici autorizati pentru tratarea prin decontaminare la temperaturi scazute a deseurilor medicale periculoase si pentru eliminarea prin incinerare a deseurilor."Ca urmare, in cadrul studiului, vor fi analizate conditiile structurale ale pietelor, relatiile contractuale existente intre diferiti actori ce desfasoara activitati in sectorul deseurilor medicale. Astfel, se va verifica daca furnizorii autorizati si-au impartit zonele in care actioneaza si daca intrarea pe piata a altor operatori este blocata sau descurajata de catre furnizorii existenti, care au creat si dezvoltat o infrastructura in zona de interes", se noteaza in comunicatul citat.Pe durata investigatiei se va mai analiza in ce masura furnizorii integrati (care ofera servicii pe intregul circuit al gestionarii deseurilor, incepand cu colectarea pana la tratarea/eliminarea lor) afecteaza pozitia concurentiala a firmelor care nu sunt integrate, oferind doar anumite servicii. In plus, ancheta sectoriala va cuprinde si o analiza comparativa amanuntita a legislatiei nationale si comunitare, avand in vedere ca acest domeniu este puternic reglementat, existand dispozitii pentru fiecare din etapele de parcurs in activitatea de gestionare a deseurilor medicale.Consiliul Concurentei mentioneaza ca deseurile medicale sunt deseurile rezultate din activitatile de prevenire, diagnostic si tratament desfasurate in unitatile sanitare. Aceste deseuri pot fi de mai multe categorii: intepatoare-taietoare (ace, lame de bisturiu etc.), anatomo-patologice si parti anatomice, deseuri infectioase, chimice, de medicamente citotoxice si citostatice etc.Datele publicate de Eurostat in anul 2016 aratau ca totalul deseurilor inregistrat in UE 28 a fost de 2,5 miliarde tone, dintre care cele medicale reprezentau 36,8 milioane tone. In Romania, au fost inregistrate 177,5 milioane tone, din care deseuri medicale 873.800 de tone.Legislatia in vigoare releva faptul ca autoritatea de concurenta poate efectua, din proprie initiativa, investigatii privind un anumit sector economic atunci cand rigiditatea preturilor sau alte imprejurari sugereaza posibilitatea restrangerii sau denaturarii concurentei pe piata. Acest tip de instrument este utilizat atat de Comisia Europeana, cat si de alte autoritati nationale de concurenta, si nu vizeaza in mod direct incalcari ale legislatiei.Totodata, in cadrul anchetei sectoriale, Consiliul Concurentei poate solicita informatii si documente tuturor operatorilor implicati. Consiliul Concurentei invita toti actorii de pe aceasta piata la o comunicare activa, deschisa in ceea ce priveste problemele de natura concurentiala cu care acestia se confrunta.