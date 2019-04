"Bring your kid to work day" se apropie. Cum o sarbatoresc companiile din Romania?

Anul acesta, pe 25 aprilie se estimeaza ca peste 37 de milioane de copii vor vizita companii din toata lumea, inclusiv din Romania. Zilele "bring your kid to work" pot spori interesul copiilor pentru o dezvoltare profesionala de succes.Alexandra Timofte, Manager BluParty.ro si organizator de evenimente pentru copii, ne-a dezvaluit ce fac companiile si managerii din Romania in aceasta zi si ce beneficii aduce evenimentul pentru intreaga echipa si companie.Departe de a fi un simplu eveniment de team-building, "Bring your kid to work day" are o lunga traditie cu radacini americane. Evenimentul a avut loc pentru prima oara in anul 1993 in New York, sub denumirea "Take Our Daughters to Work Day", facand parte din miscarea feminista din vremea respectiva.Acesta a luat amploare treptat, raspandindu-se in Statele Unite si mai apoi in intreaga lume.Din 2003 programul evenimentului include si baieti, desi multe companii deja faceau acest lucru."Interesul pentru evenimentele de tip 'Bring your kid to work day' este tot mai mare in Romania si nu se rezuma la companii de anumite dimensiuni, sau care activeaza intr-o anumita nisa. Am avut clienti corporate din diverse industrii, cum ar fi industria bancara, alimentara sau automobilistica", afirma Alexandra Timofte, Manager BluParty.Pe langa clasicele spectacole de teatru, ateliere de creatie si activitati de pictura pe fata, pe care le solicita de la organizatorii de evenimente, companiile pun la cale multe activitati distractive pentru copii si angajati, cum ar fi:Cea mai importanta activitate a unei zile "bring your kid to work", turul este motivul pentru care copiii au venit. Ei vor sa descopere sediul companiei si sa vada birourile unde lucreaza parintii lor.Angajatorii ii pot provoca pe copii sa deseneze un nou logo pentru firma sau sa il coloreze pe cel vechi.Spre sfarsitul evenimentului angajatorii ii pot ruga pe copii sa spuna in cateva cuvinte cu ce se ocupa parintii lor. Toti angajatii se vor amuza auzind descrierile micutilor.Cel mai bun mod de a incheia ziua este cu un o activitate de pictura cu degetele, in care copiii sa realizeze un tablou cu amprentele lor. Chiar daca nu se potriveste cu decorul firmei, acesta va fi o amintire speciala pentru angajatii companiei.Programul zilei trebuie sa fie unul interactiv si plin de activitati distractive, care sa mentina atentia usor de distras a copiilor. Pentru companii poate fi o adevarata provocare sa gaseasca modalitati inedite de a le prezenta micutilor ceea ce fac, asa ca animatorii pot sa aduca la viata misiunea companiei cu discursuri si costume originale.BluParty ii indruma pe angajatorii sa ia in considerare varsta copiilor invitati atunci cand aleg activitatile, ca sa se asigure ca acestea sunt pe placul si interesul tuturor."Copiii obosesc repede, asa ca programul zilei trebuie sa contina atat activitati care necesita ca cei mici sa stea in picioare sau sa se miste, cat si activitati care nu ii solicita atat de mult", ne sfatuieste Alexandra Timofte, Manager BluPartyPentru zilele "bring your kid to work", companiile prefera servicii artistice cu animatori, spectacole de teatru si atelierele de creatie, dar si accesorii de petrecere precum candy bar-ul, masina de popcorn sau cabina foto.Acest eveniment nu doar ca se pliaza pe trendul work-life balance, dar are si o multime de alte beneficii pentru angajati si copiii lor, cum ar fi orientarea catre cariera de la o varsta frageda."Evenimentele "bring your kid to work day" sunt o oportunitate pentru angajati sa se deconecteze de la activitatea pe care o desfasoara zilnic si sa relationeze cu copiii si colegii de munca intr-o atmosfera destinsa", spune Alexandra Timofte.Cei mici descopera o noua latura a parintilor si nu ii mai vad doar ca "mama" sau "tata", ci ca pe niste modele profesionale demne de urmat. Faptul ca cei mici exprima interes pentru munca lor nu doar ca ii va umple pe parinti de mandrie, ci va crea o oportunitate de bonding intre copil si parinte.Desi copiii sunt punctul central al zilelor "bring your kid to work", companiile nu trebuie sa uite de nevoile angajatilor care nu au copii si sa le ofere posibilitatea sa aiba o zi libera.Echipa BluParty incurajeaza companiile sa organizeze evenimente de tip "Bring your kid to work day", pentru ca ele pot avea un impact pozitiv asupra viitoarei cariere a copiilor.O.D.