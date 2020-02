CE: Romania trebuie sa recupereze de la Compania Nationala a Uraniului 13 milioane de euro

Ca rezultat, Romania nu poate implementa masurile de sprijin prevazute in planul de restructurare. De asemenea, tara trebuie sa recupereze de la companie ajutorul de stat incompatibil, in valoare de 13 milioane de euro, acordat in 2016, si dobanzile aferente, precizeaza Comisia Europeana.In 12 iunie 2017, Romania a informat Comisia Europeana in legatura cu planul de restructurare a CNU, care se confrunta cu dificultati financiare. Planul de restructurare a venit dupa un ajutor de urgenta acordat pentru a tine compania pe linia de plutire, in valoare de aproximativ 13 milioane de euro (62 milioane de lei), pe care Executivul comunitar l-a aprobat temporar in 30 septembrie 2016.Reglementarile UE privind ajutorul de stat permit doar in anumite conditii interventia statului pentru o firma aflata in dificultate financiare. In 8 mai 2018, Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca planul initial de restructurare este in linie cu aceste conditii si, astfel, cu reglementarile UE privind ajutorul de stat. Investigatia Executivului comunitar a aratat ca cel mai recent plan de restructurare, ca si cel precedent, nu disperseaza temerile pe care le-a avut Comisia Europeana cand a demarat investigatie aprofundata, in 2018.Prin urmare, Executivul comunitar a ajuns la concluzia ca planul de restructurare transmis de Romania nu este in linie cu reglementarile UE privind ajutorul de stat. Ca rezultat, Romania nu poate implementa masurile de ajutor prevazute in plan, care includ subventii de stat si nereturnarea imprumutului de salvare din 2016.Mai mult, Comisia Europeana a concluzionat ca ajutorul de stat de 13 milioane de euro, acordat in 2016, si dobanzile aferente, nu este compatibil cu reglementarile UE privind ajutorul de stat si trebuie recuperat de Romania."Un Guvern poate sprijini o companie aflata in dificultate financiara daca aceasta are un plan solid de restructurare, care asigura revenirea la o viabilitate pe termen lung, contribuie la costul restructurarii si distorsiunile legate de concurenta sunt limitate. In cazul CNU, aceste conditii nu sunt indeplinite. Ca rezultat, Romania nu mai poate sprijini compania. De asemenea trebuie sa recupereze ajutorul acordat. Acest fapt va restabili situatia concurentiala pe piata si va asigura faptul ca CNU nu concureaza incorect cu alti operatori mai eficienti. De asemenea, previne situatia in care CNU isi pastreaza operatiunile ineficiente in pierdere, care in cele din urma ar putea duce la un pret mai ridicat al electricitatii si la un cost mai ridicat pentru platitorii de taxe din Romania", a declarat comisarul european responsabil cu politica in domeniul concurentei, Margrethe Vestager.