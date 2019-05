Cine sunt cei mai importanti directori de marketing din Romania

Este o profesie predominant feminina, aproximativ 75% dintre persoanele care ocupa pozitii de conducere in departamentele de marketing sunt femei

Aprox. 50% sunt absolventi ai Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Aprox. 50% au absolvit studii postuniversitare si peste 75% au urmat cursuri si traininguri de specializare tinute fie in cadrul companiilor pentru care lucreaza, fie in organizatii acreditate in domeniu.

Varsta medie: 39 de ani.

Media experientei in domeniu de aproximativ 14 ani

Ajuns la a a V-a editie, anuarul este o radiografie a industriei, asa cum arata ea in 2019. Cartea realizata de echipa Biz reuneste peste 150 de directori de marketing si evidentiaza printre randuri si portretul marketerului roman.