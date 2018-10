Comerciantii de rechizite si uniforme scolare au fost amendati cu peste 700.000 de lei

In timpul actiunii de control au fost vizati 551 de operatori economici, la aproape 60% dintre acestia (328) fiind constatate abateri de la prevederile legale in vigoare.Potrivit sursei citate, au fost controlate produse in valoare de 1.687.624 lei, abaterile la produse insemnand 391.045 lei. Astfel, s-au constatat abateri privind informarea consumatorilor (lipsa elementelor de identificare/caracterizare) in judetele Galati, Calarasi, Arges, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Iasi, Ilfov, Bacau, Vaslui, Neamt, Mehedinti si Arad, privind traducerea in limba romana a informatiilor in judetele Constanta, Galati, Calarasi, Giurgiu, Iasi, Tulcea, Botosani, Bacau, Vaslui, Neamt, Mehedinti, Valcea, Caras Severin, Hunedoara si Timis, respectiv privind informatiile referitoare la promotii in judetele Galati, Giurgiu, Iasi, Neamt si Mehedinti.De asemenea, pe lista abaterilor, s-au mai aflat: neafisarea unor preturi de vanzare (judetele Giurgiu, Teleorman, Suceava), neafisarea preturilor in mod vizibil (judetele Tulcea si Vrancea) si lipsa autorizatiei de functionare (judetul Bacau).Ca urmare a deficientelor constatate, au fost aplicate 367 de sanctiuni, dintre care 139 de amenzi contraventionale, in valoare de 546.300 lei, precum si 228 de avertismente. In acelasi timp, au fost oprite temporar de la comercializare produse in valoare de 173.327 lei.Pe segmentul comercializarii uniformelor scolare, au fost verificati 162 de operatori economici. La mai mult de jumatate dintre acestia (56,79%) s-au constatat abateri de la prevederile legale in vigoare."Au fost controlate produse in valoare de 341.923 lei, constatandu-se abateri la produse in valoare de 76.590 lei, dupa cum urmeaza: abateri privind traducerea informatiilor in limba romana in judetele Buzau, Constanta, Tulcea, Calarasi, Giurgiu, Iasi, Botosani, Bacau, Neamt si Hunedoara; abateri privind informatiile referitoare la promotii, constatate in judetul Vaslui; abateri privind prevederile Regulamentului (UE) nr. 1007/ 2012, respectiv art. 4 (etichetare/marcare/documente insotitoare) s-au constatat in judetele Galati, Iasi si Mehedinti, art. 14 alin. 1 (etichetare durabila/vizibila cu usurinta/ vizibile si accesibile/bine atasate) s-au constatat in judetele Galati, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman, Neamt, Iasi, art. 15, alin. 3 (distribuitorul asigura eticheta sau marcajul corespunzator) in judetele Vaslui si Mehedinti, art. 16, alin. 2 (existenta/indicarea marcii comerciale sau denumirea intreprinderii) in judetul Giurgiu", se mentioneaza in comunicatul ANPC.In plus, alte abateri pe acelasi tip de produse comercializate au fost: preturile nu erau afisate in mod vizibil, fara echivoc (judetul Galati, Giurgiu, Prahova, Dolj), abateri privind afisarea denumirii unitatii si a codului unic de identificare (in judetele Tulcea, Vrancea, Buzau, Bacau, Arad), afisarea fara vizibilitate a preturilor (judetul Gorj) si abateri cu privire la neconcordanta afisarii preturilor de la raft cu cele de la casa de marcat (judetul Caras-Severin).In urma celor constatate, comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat 133 de sanctiuni, dintre care 64 de amenzi contraventionale, in valoare de 154.000 lei, dar si 69 de avertismente, fiind oprite temporar de la comercializare produse in valoare de 47.444 lei.