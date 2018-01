Companiile romanesti vand online pe cont propriu, mai mult decat alte companii din UE

In randul statelor membre, cea mai mare pondere a companiilor cu vanzari pe Internet care au utilizat propriul site de Internet sau aplicatie a fost inregistrata in Cehia (98%), Slovacia si Finlanda (ambele cu 97%), Croatia (96%), Letonia (95%), Spania si Romania (ambele cu 94%). La polul opus, se afla Slovenia unde doar 64% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat propriul site Internet sau aplicatie, precum si in Germania si Luxemburg, ambele cu 75%.De asemenea, la nivelul UE, aproape 39% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat pentru vanzari o piata electronica (e-commerce marketplace). In randul statelor membre, utilizarea pietei electronice pentru vanzarea pe Internet este cea mai populara in randul companiilor din Italia (54%), Germania (52%), Austria si Polonia (ambele cu 47%).In Romania, doar 23% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat o piata electronica, sub media din UE, dar mai bine decat in Cehia, Croatia si Finlanda, unde 14% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat o piata electronica.Vanzarile pe Internet includ atat vanzarile catre consumatorii individuali cat si catre alte companii.