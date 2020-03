Consultant financiar: Ce face un antreprenor cand se accentueaza o etapa de criza?

angajati

Riscul de neincasare asociat creditului comercial: discuta cu partenerii tai si daca ai posibilitatea de a sustine o re-esalonare o poti face, cu dobanda sau nu, dar adaugand garantii suplimentare si cu semnarea documentelor necesare.

Riscul de pierderi din schimb valutar

Riscul de dependenta de nr scazut de clienti / furnizori

Volatilitatea preturilor la materii prime

Lipsa / scaderea capacitatii de productie / livrare

Absenteism

Care este cash flow-ul disponibil pe care il ai la acest moment?

Care este cash flow-ul disponibil pe termen scurt, de la o saptamana la alta?

Care sunt resursele disponibile pe care te poti baza ca sa iti mentii in continuare activitatea?

Ce perioada de timp acopera aceste resurse?

ne asumam acest plan daca nu punem in risc bugetul personal/al familiei

capitalul de finantare a perioadei de avarie - care este costul de oportunitate?

ce alternative am?

flexibilitate in cadrul contractelor, atent reglementata - ex: ca furnizor poti sustine activitatea unui client aflat in dificultate, pe baza de garantii.

Iti propun un Plan de avarie, urmat, in cazul fericit, de un Plan de continuare a afacerii.Iti recomand sa stabilesti rapid si agil daca si cum continui. Si iti explic cum sa faci din punctul de vedere al managementului crizei, ce presupune un plan de avarie.- Te invit sa raspunzi la urmatoarele intrebari si sa iei o decizie ferma pentru perioada urmatoare, pentru a iesi cat mai bine din acest context:ce capital puneti la bataie pentru aceasta "perioada de avarie"care este pierderea cea mai mare pe care mi-o pot asuma?care sunt variantele B? C?- parteneriate, vanzare, remodelarea afacerii, oportunitati noi.Ne referim la cei mai apropiati parteneri cu care businessul tau a functionat pana acum si cu care trebuie sa identifici cele mai bune optiuni pentru a depasi cat mai bine perioada de avarie.In aceasta perioada probabilitatea ca anumite riscuri sa se materializeze este mai mare, iar impactul (valoarea pierderilor) sa fie mai mare decat intr-un context economic obisnuit.Recalculare Buget & Cash-Flow: Simulatorul de Business - instrumentul prin care urmaresti agil bugetul.clientul; dupa aceasta perioada de avarie este f posibil sa fii obligat sa adaptezi modelul de business.reasezarea bugetelor salariale, oportunitate de fidelizare a angajatilor dar si de testare a fidelitatii si angajamentului acestora - orientarea spre productivitate si transparenta!Resurse limitate deschid oportunitati de optimizareNOUL MODEL DE BUSINESS - propunere de valoare, modalitate de a face lucrurile, procese si roluriAtentie la dinamica de reluare, crestereCapcana si Oportunitate: atentia in exterior, abordarea bazata pe cifre - trebuie balansate cu actiunea.Ce invat? -> fond de urgenta de constituit in capitalurile proprii ale firmei.