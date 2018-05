Cu o zi inainte de GDPR, 20% din companiile romanesti nu au auzit inca de regulament

Chiar daca a mai ramas doar o zi pana la implementarea GDPR, 20% dintre companiile din Romania nu au auzit de acest regulament, iar 15% au cheltuit sume cuprinse intre 1 si 1.000 euro pentru implementarea GDPR, conform raportului realizat de Intrum.Costul mediu pentru implementarea normelor GDPR in cadrul IMM-urilor din Europa este estimat la 8.000 euro, iar in cadrul corporatiilor atinge chiar 65.000 euro. In toata Uniunea Europeana, costul tuturor companiilor pentru implementarea GDPR atinge 198 miliarde de euro.Regulamentul General privind Protectia Datelor a fost conceput de Uniunea Europeana si implementarea lui este obligatorie pentru toate companiile care gestioneaza date personale ale cetatenilor din UE pana cel tarziu la data de 25 mai 2018.Chiar daca IMM-urile si corporatiile din Romania se asteapta la influente serioase din partea GDPR, acestea sunt optimiste in ceea ce priveste impactul masurilor legislative asupra mediului de afaceri.Media la nivel European atunci cand vine vorba despre optimismul companiilor referitor la efectele GDPR este de doar 8%, pe cand in Romania se ridica la 19%.23% dintre companiile romanesti intervievate declara ca GDPR nu va avea impact asupra afacerilor, 10% dintre acestea sunt pesimiste si previzioneaza un impact negativ, iar 20% dintre companii declara ca nu mai au auzit de GDPR pana acum.In ceea ce priveste sumele alocate de catre companiile din Romania pentru implementarea GDPR, 15% dintre acestea spun ca au investit intre 1 si 1.000 euro, iar 8% intre 1.000 si 50.000 euro. Restul de 77% dintre companiile intervievate au declarat fie ca nu au avut costuri de implementare GDPR, fie ca nu le cunosc.Raportul European privind Platile, editia 2018, este bazat pe un studiu efectuat de Intrum in 29 de tari din Europa in perioada 24 ianuarie - 23 martie 2018. Prin acest raport s-au cumulat raspunsuri de la 9.608 companii din Europa, respectiv 360 companii din Romania.