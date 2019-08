Cuc: Luni vom semna cu o firma din Turcia ultima sectiune din Centura de Sud a Capitalei

"In 2017 s-au scos foarte multe proiecte noi, printre care se numara si Centura Bucuresti la profil de autostrada. Luni (26 august n.r.) vom semna ultimul contract. Centura Bucurestiului a fost impartita in trei sectiuni, doua au fost semnate si ultima sectiune o vom semna luni. La ora 10:00 se va semna contractul cu antreprenorul, este o firma din Turcia cea care a castigat. Deci, toata centura pe sud, 50 de kilometri noi de centura la profil de autostrada...", a spus Cuc la Realitatea TV.El a mentionat ca perioada de proiectare este de 12 luni pe acest contract, iar cea de executie de 24 luni, in conditiile in care celelalte doua contracte au fost semnate anterior."Perioada de proiectare se poate diminua, daca avem constructori seriosi o pot diminua la 4-5 luni si atunci poate sa inceapa si executia mult mai rapid. Cred ca undeva in 2 ani si jumatate, in 2021, va fi gata noua centura la profil de autostrada (...) este un obiectiv nou nu vorbesc de centura existenta. Este inelul zero. Pe nord, centura existenta, parte din ea a fost extinsa la patru benzi, dar suplimentar am dat drumul la proiectare si executie, la fel si la noua centura la profil de autostrada, deci, practic inchidem tot inelul", a explicat seful de la Transporturi.Intrebat cand va avea Capitala o centura integrata pe toata suprafata orasului, Cuc a raspuns: "Exista proceduri. Eu ca sa dau drumul la o constructie trebuie sa lansez o procedura de achizitie, nu pot sa dau incredintare directa".Potrivit sursei citate, constructorii desemnati pentru Centura pe sud a Capitalei sunt o firma turceasca pe lotul 1 si 2, iar pe lotul 3 o firma greceasca."Pe nord este lansata procedura de proiectare si executie. Asteptam depunerea ofertelor, le vom evalua imediat si vom semna contractele", a mai spus ministrul Transporturilor.