Cum fac fata hipermarket-urile pandemiei: Cora indeamna la cumparaturi responsabile

Potrivit sursei citate, efectuarea de cumparaturi pentru un consum rational va evita crearea unei aglomeratii inutile intr-un moment in care oamenii trebuie sa se protejeze unii pe altii si sa asigure distanta sociala necesara.cora Romania precizeaza ca dispune de stocurile necesare pentru a reumple rafturile golite, iar "cu cat traficul de persoane va fi unul rezonabil, cu atat rafturile vor fi mai bine aprovizionate".In plus, oficialii retailerului mentioneaza ca hipermarketurile cora au implementat toate masurile de protectie si preventie impotriva contaminarii cu COVID-19, insa aceste masuri trebuie sustinute de un comportament social cumpatat din partea consumatorilor."Pentru aceasta, indemnam clientii nostri la calm si la a fi cumpatati in achizitiile efectuate, care sa reflecte doar nevoile de familie actuale, fara a face stocuri suplimentare", sustin oficialii companiei."Ca urmare a cresterii intense a numarului de clienti in cursul zilei de ieri in hipermarketurile cora, cora Romania doreste sa reasigure cumparatorii romani de existenta unor stocuri suficiente de alimente si produse non-alimentare", se noteaza in comunicat.Reprezentantii cora Romania precizeaza, totodata, ca retailerul a luat masurile necesare pentru protejarea propriilor angajati si a clientilor sai. Astfel, au fost intensificate actiunile de dezinfectie la casele de marcat si pe suprafetele din magazin, au fost intensificate actiunile de dezinfectare a carucioarelor si a cosurilor de cumparaturi, au fost instalate recipiente cu dezinfectant pentru clienti atat la intrarea in magazine, precum si in alte puncte cu trafic intens, s-a comunicat clientilor necesitatea distantei fizice de 1,5 metri in interiorul magazinului, s-au transmis toate mesajele de preventie transmise de catre autoritati, sustinand astfel efortul de informare corecta a publicului, s-a lansat o ampla campanie de informare a consumatorilor si angajatilor in legatura cu masurile de preventie si de conduita in cazul aparitiei unor cazuri cu simptomatologii specifice, precum si faptul ca au fost sistate, pe o perioada nedeterminata, evenimentele de teatralizare comerciala pregatite pentru clienti.De asemenea, compania subliniaza ca se fac eforturi continue pentru marirea stocurilor de substante dezinfectante atat pentru comercializare, cat si pentru uzul personalului cora si al clientilor. In acelasi timp, este organizata activitatea cora.ro de livrare in sistem drive sau la domiciliu pentru a onora in mod eficient toate comenzile. "Cu toate acestea, si pe acest tip de serviciu ne confruntam cu un numar neobisnuit de mare de comenzi, de aceea facem apel la calm si va asiguram ca intreaga echipa face tot posibilul pentru a onora comenzile", se arata in comunicarea cora Romania.