Pink Post: De la primul plic in 2010, la o afacere de 17,5 milioane de euro

Pink Post Constanta - cu 7,4 milioane de trimiteri adresate si 11,5 milioane neadresate

Pink Post Cluj - cu 2,8 milioane de trimiteri adresate si 15 milioane neadresate

Pink Post Prahova - cu 5,7 milioane de trimiteri adresate si 7,5 milioane neadresate

Pink Post Brasov- cu 5 milioane de trimiteri adresate si 6,9 milioane neadresate

Pink Post Timis - cu 4,1 milioane de trimiteri adresate si 7,5 milioane neadresate

Doar in 2019, compania a efectuat peste 108 milioane de trimiteri postale, reprezentand aproximativ 30% din numarul total de plicuri expediate la nivel national. Pe segmentul de trimiteri publicitare neadresate, compania a livrat anul trecut peste 242 de milioane de materiale.Lansat in 2010, Pink Post a devenit cel mai mare operator privat de servicii postale din Romania dupa numarul de trimiteri, prin livrarea a 650 milioane de plicuri in perioada 2010-2019 si a 833 milioane materiale publicitare adresate si neadresate, avand o contributie totala de aproximativ 29.4 milioane de euro la bugetul de stat. Compania a incheiat anul 2019 cu o cifra de afaceri de 17.5 milioane de euro, in crestere cu 5% fata de anul precedent.In 2010, puneam bazele unei companii de servicii postale, din dorinta de a crea un model de business transparent, de a deveni partenerul viabil de care companiile din Romania aveau nevoie.Am crescut alaturi de clientii nostri, am invatat din nevoile lor si, pornind de la acestea, am creat servicii si operatiuni care nu existau pe atunci.10 ani mai tarziu, nevoile lor continua sa se schimbe mai repede ca niciodata, iar noi continuam sa evoluam odata cu ele si sa ne respectam angajamentul, a declarat Cristi Petcu, General Manager Pink Post.Dupa 10 ani de activitate, in care curierii Pink Post au parcurs pe jos aproximativ 20 milioane km si au condus 35 milioane km pentru livrarea sutelor de milioane de plicuri care au ajuns la romanii din toata tara, compania are o flota de 200 de masini si o echipa de peste 1600 de angajati, livrand pentru cei peste 200 de clienti, printre care se numara cele mai mari companii din industrii precum utilitati, retail, institutii financiar bancare sau companii din industria telecomunicatiilor.Din punct de vedere al numarului de trimiteri realizate in 2019, cele mai mari volume au fost in Bucuresti si Ilfov, cu 28% din totalul la nivel national, cele mai active filiale Pink Post din tara fiind:Istoria Pink Post a inceput in 2009, odata cu lansarea companiei de servicii postale Total Post. Doi ani mai tarziu, in 2011, Total Post a achizitionat TCE Post, iar in 2017, compania a anuntat extinderea operatiunilor prin fuzionarea cu Postmaster.Fuziunea a fost urmata de un proces de rebranding, la finalul caruia aceasta a devenit Pink Post, parte a grupului Radu Holding. Astazi, compania ofera clientilor servicii postale si trimiteri in regim expres la nivel national, datorita unei retele teritoriale de 60 de filiale in cele mai importante orase din Romania.In 2019, compania a anuntat crearea de servicii noi din zona curieratului, in regim de track&trace. Acestea sunt axate in special pe trimiteri de mici dimensiuni din sectorul B2B.Serviciile express de la Pink Post nu repeta retetele clasice de curierat sau din e-commerce, incercand sa se plieze mai mult pe nevoile specifice ale companiilor.Investitiile recente, ce depasesc 1,5 milioane de euro, au fost directionate inspre dezvoltarea de aplicatii software pentru aceste servicii, dar si pentru marirea parcului auto, modernizarea hub-urilor si angajarea de personal specializat.