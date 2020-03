Domestos ajuta Crucea Rosie cu o donatie de produse in valoare de peste 70.000 de euro

Donatia vine in sustinerea campaniei nationale de informare si constientizare a populatiei pentru limitarea raspandirii pe teritoriul Romaniei a noului COVID-19, realizata in parteneriat cu Guvernul Romaniei si cu celelalte institutii ale statului implicate.Produsele sunt distribuite in transe saptamanale. Prima transa a continut 5,000 de bucati Domestos dezinfectant pe baza de clor, 5,000 de bucati spray dezinfectant universal si 5,000 de sapunuri Dove. In urmatoarele 4 saptamani vor fi donate produse Domestos, in sticle de 0,75l si de 1,25l.Toate produsele donate sunt distribuite de Crucea Rosie Romana catre persoanele fara apartinatori, aflate in autoizolare sau izolare la domiciliu, in centre de plasament sau camine pentru batrani, precum si familiilor nevoiase din zonele cele mai expuse la raspandirea virusului COVID-19, precum localitatile de frontiera."In aceasta perioada, suntem cu totii mai constienti de nevoia unei igiene corespunzatoare si ne bucuram ca, impreuna cu Crucea Rosie Romana, putem ajuta la mentinerea igienei pentru a proteja sanatatea populatiei. Stim de la medici ca preventia este esentiala, asa ca spalatul pe maini si dezinfectarea suprafetelor trebuie sa devina un obicei. Acesta este un crez pe care il promovam zi de zi prin campania 'Domestos sustine igiena in scoli', prin care construim sau renovam grupuri sanitare si oferim produse de dezinfectie", a declarat Camelia Pop, Brand Manager Domestos & Savo Unilever South Central Europe."Avem convingerea ca, prin promovarea masurilor corecte de igiena, oamenii vor fi mai atenti si mai responsabili atat cu ei insisi, cat si cu cei din jurul lor. Incercam totodata sa oferim, acolo unde este nevoie, si materialele care sa ajute sa se puna in aplicare masurile de igiena si de protectie", a declarat Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Rosii Romane.Pana acum, 20,000 de produse au ajuns la beneficiarii din intreaga tara, iar livrarea transelor urmatoare, insumand 15,000 de produse, va continua pana pe 7 aprilie.