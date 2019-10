Donatie de peste 40.000 de euro pentru prematurii nascuti la Spitalul Elias

Este o donatie importanta pentru Clinica de Neonatologie a spitalului, de acum inainte medicii vor avea la dispozitie o Statie de lucru completa pentru hipotermie terapeutica, in valoare de 40.118 de Euro, care va schimba semnificativ viata nou-nascutilor cu hipoxie perinatala.Prof. Dr. Simona Vladareanu, seful Clinicii de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenta Elias, explica de ce medicii au imperioasa nevoie de aparatura medicala elaborata:"Unitatea de terapie intensiva neonatala a spitalului nostru asigura servicii medicale de inalta calitate.Suportul dumneavoastra ne ajuta sa oferim servicii medicale avansate, intr-un mod care promoveaza speranta si imbunatateste prognosticul vital al nou-nascutilor cu asfixie moderat-severa la nastere.Managerierea acestor pacienti, la un nivel care sa imbunatateasca semnificativ prognosticul neuropsihic al acestui tip de pacient, implica aparatura elaborata, performanta si, in consecinta, costisitoare.Folosirea hipotermiei controlate poate schimba, in majoritatea cazurilor, evolutia clinica a pacientilor, ameliorand mult prognosticul si, prin asta, schimband calitatea vietii nou-nascutilor cu hipoxie perinatala".In 2019, la maternitatea Spitalului Elias, s-au nascut 1.645 de copii, dintre care 161 prematuri. Alti trei nou-nascuti au venit prin transfer de la alte maternitati, pentru a primi ingrijiri corespunzatoare.Echipamentul medical complex a fost achizitionat cu suportul Libris, unul dintre partenerii de cursa lunga ai programului de combatere a mortalitatii infantile.Dotarea este realizata cu sprijinul clientilor librariei online care au optiunea sa adauge in cosul de cumparaturi o suma la alegere, directionata integral catre Salvati Copiii. In cei cinci ani de la initierea parteneriatului Salvati Copiii - Libris, clientii librariei online au donat in total 380.000 de Euro, donatia medie crescand de la 3,14 lei la 4,72 lei."Este o bucurie pentru Libris sa numaram a 10-a dotare impreuna cu Salvati Copiii Romania. In plus, este o mare onoare pe care ne-o fac, de cinci ani de zile, clientii Libris.ro care au incredere si sustin acest parteneriat.Peste 400.000 de persoane au facut ca, in cinci ani de parteneriat Libris.ro - Salvati Copiii, sa vorbim despre 380.000 de Euro donati catre aceasta induiosatoare si grea cauza a reducerii mortalitatii infantile in Romania.Practic, oamenii care inteleg importanta lecturii in viata fiecaruia au inteles importanta actelor de caritate si ca, doar impreuna, cu fapte mici, dar constante, putem cladi lucruri mari si solide. Le multumim!Prin ochii lor, lumea se vede mai frumoasa, mai plina de speranta", a spus Virgil Onita, Director General Libris.Pana la sfarsitul anului, numarul maternitatilor dotate in cadrul programului de combatere a mortalitatii infantile, derulat de Salvati Copiii, se va ridica la 96, cu un total de peste 630 de echipamente donate."Medicii ne sunt parteneri valorosi in acest proiect sustinut de dotare a maternitatilor cu tot ceea ce este necesar salvarii nou-nascutilor prematur sau cu patologii severe. Este important sa ducem aparatura medicala performanta exact acolo unde lipseste, pentru ca nasterea sa nu mai reprezinte un factor de discriminare in Romania. Sustinerea din partea partenerului nostru Libris si a clientilor acestuia, care s-au alaturat cauzei noastre, reprezinta un real ajutor pentru continuarea campaniei de dotare a maternitatilor. Mizam in continuare pe implicarea Libris, dar si a persoanelor fizice care, prin placerea de a citi, schimba viata unui copil nascut prematur", a precizat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Viata prematurilor depinde de investitia in maternitati: 20% din impozitul pe profitSalvati Copiii Romania a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalitatii infantile, mecanisme de finantare care sa acopere componenta de interventie, salvarea vietilor copiilor nascuti prematur este o urgenta."Programul de combatere a mortalitatii infantile, pe care il deruleaza Salvati Copiii a devenit un parteneriat social solid intre medici, organizatie si companiile care au inteles ca rolul lor in salvarea prematurilor este enorm. De aceea, contam in continuare pe implicarea acestora in lupta pentru supravietuirea prematurilor", a declarat Amalia Nastase, Ambasador al Campaniei Salvati Copiii de reducere a mortalitatii infantile.Pentru ca viata unor copii care se lupta sa traiasca depinde de investitia pe care o facem in maternitati, Salvati Copiii Romania lanseaza un apel catre companiile din Romania de a directiona 20% din impozitul pe profit catre o cauza vitala: dotarea cu echipamente a maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti din Romania. Persoanele juridice care doresc sa sprijine acest demers pot descarca contractul precompletat cu datele de identificare ale organizatiei aici.Trebuie mentionat faptul ca aceasta cheltuiala este deductibila, costurile pentru companii fiind zero. In cazul companiilor platitoare de impozit pe profit, suma directionata nu poate fi mai mare de 0,75% din cifra de afaceri si nu poate depasi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar in cazul IMM-urilor, suma directionata nu poate fi mai mare de 20% din impozitul pe venit. Platile trebuie facute pana la 31 decembrie 2019.