Farmec va incepe sa produca dezinfectanti. Alte companii romanesti vor face masti si combinezoane sanitare

"In urma discutiilor pe care le avem, incepand de saptamana trecuta, am identificat producatori care doresc sa-si modifice sau sa achizitioneze linii de asamblare pentru a produce masti sanitare si combinezoane sanitare si eu sper ca, in decurs de o saptamana, sa pornim productia de masti in Romania. Evident, pe toti producatorii care vor sa faca acest lucru, care au capacitatea sa faca acest lucru si au si tesatura speciala pentru a putea produce aceste masti, ii putem ajuta pentru a porni aceasta productie de materiale esentiale in Romania", a spus Popescu la Digi 24.Acesta a adaugat ca, in paralel, se acorda atentie si productiei de biocide in Romania, pentru ca, dupa inchiderea Hexi Pharma, acestea se importa."Cel mai mare producator de cosmetice a solicitat Ministerului Sanatatii aprobare si o va obtine azi sau maine pentru deschiderea unei linii de productie de biocide la Cluj. Este vorba de producatorul de la Cluj (Farmec Cluj - n. r.) si cred ca impreuna cu acestia vom rezolva si problema biocidelor in Romania", a subliniat ministrul.Virgil Popescu si-a exprimat speranta ca saptamana viitoare sa inceapa productia de masti sanitare la cel putin la un producator, precum si cea de biocide."Din discutiile pe care le avem este vorba despre cateva milioane de masti lunar la un producator. Mai am azi intalniri cu mai multi producatori. Astept sa finalizez aceste intalniri, vom centraliza, vom vedea care poate sa faca, pentru ca este e o solidaritate foarte mare in randul mediului de afaceri. Evident, pe masura ce finalizam si concretizam, unul cate unul proiectele pe care le incepem le vom da public", a precizat ministrul.El a subliniat ca, de asemenea, se acorda atentie si productiei de combinezoane pentru medici si personalul sanitar, iar marti are o intalnire pe acest subiect.Totodata, in paralel, Unifarm va merge in continuare pe importul de masti si combinezoane, pentru a nu avea goluri in aprovizionare.