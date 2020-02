Fundatia Globalworth investeste 300.000 de euro pentru operarea copiilor cu boli cardiovasculare

Anul acesta, cu sprijinul Fundatiei Globalworth, programul de misiuni medicale umanitare inceput in Spitalul Marie Curie din Bucuresti va fi extins si in Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi, respectiv in cel din Timisoara.Cu o investitie de 300.000 de euro pentru urmatorii trei ani, Fundatia Globalworth va finanta misiuni medicale prin care medici specialisti din strainatate vor calatori in Romania pentru a opera copii cu malformatii cardiace si a pregati medici romani aflati in primii ani de specializare.Fiecare misiune medicala aduce in Romania patru specialisti straini care opereaza, alaturi de colegii romani, intre 15 si 20 de copii bolnavi de inima."Prin dedicarea si perseverenta Asociatiei Inima Copiilor, cei nascuti cu malformatii cardiace congenitale au astazi parte de o ingrijire cu mult mai adecvata decat aveau in urma cu 6 ani. Peste 1000 de copii au avut acces la operatii vitale prin intermediul programului de dezvoltare a chirurgiei cardiovasculare pediatrice initiat de asociatie. Este o situatie reala cu care se confrunta sistemul medical din Romania, prin urmare Fundatia Globalworth se alatura campaniei ce ajuta la cresterea sperantei de viata in randul copiilor nascuti cu boli cardiovasculare", a declarat Georgiana Iliescu, Director Executiv al Fundatiei Globalworth.Programul de dezvoltare a chirurgiei cardiovasculare pediatrice se desfasoara in cadrul unui parteneriat intre Asociatia Inima Copiilor, Ministerul Sanatatii din Romania, Asociatia Bambini Cardiopatici nel Mondo si Clinica San Donato din Milano.Programul inceput in 2013 cuprinde misiuni medicale lunare la care participa specialisti cu experienta din strainatate si stagii de training la Bucuresti si la Milano pentru medicii si asistentii romani aflati in formare.Patru medici straini - un cardiochirurg, un cardiolog interventionist si 2 specialisti in anestezie si terapie intensiva - participa la misiunile medicale care sunt, ele insele, excelente oportunitati de pregatire practica pentru colegii din Bucuresti, Iasi si Timisoara."Daca nu sunt operati la timp, copiii bolnavi de inima fie asteapta ani de zile operatia salvatoare, ani in care sanatatea lor se deterioreaza, fie ii pierdem. Trebuie sa avem solutii pentru ei aici, in tara lor, si la timp! Singurele solutii viabile si sustenabile sunt formarea medicilor romani care sa ii poata opera si consolidarea centrelor medicale romanesti.In ultimii 6 ani am reusit sa crestem numarul de copii care sunt operati in tara si contam pe o echipa de specialisti excelenti care ne ajuta sa formam o garnitura noua si buna de specialisti romani. Indraznim sa ne imaginam un viitor in care toti copiii bolnavi de inima vor avea acces la tratamentul de care au nevoie, iar cu sprijinul Fundatiei Globalworth, acest viitor incepe sa prinda contur.", spune Alexandru Popa, Presedinte al Asociatiei Inima Copiilor.In perioada 24-26 februarie, Globalworth Foundation organizeaza o campanie de strangere de fonduri pentru Inima Copiilor, in inima celei mai mari comunitati de business din Romania: lobby-ul inteligent din Globalworh Tower (Bulevardul Barbu Vacarescu, nr 201, Bucuresti). In plus, in perioada urmatoare, campania va fi extinsa si in restul cladirilor Globalworth prin instalarea unui charity shop si a unei aplicatii care permite donatii directe cu cardul bancar.Astfel, cei 35.000 de chiriasi Globalworth vor putea contribui cu donatii cash, prin aplicatie sau online pe https://love.inimacopiilor.ro.