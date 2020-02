Galati: Proiect de peste 80 milioane euro pe Dunare

Potrivit sursei citate, proiectul "Platforma Multimodala Galati - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin - Dunare - Alpi" va debuta la sfarsitul lunii februarie si se va incheia in 2023, avand ca beneficiari principali APDM Galati si doi operatori portuari privati, respectiv Port Bazinul Nou si SC Metaltrade International.Proiectul, cu o valoare de peste 80 milioane euro, este structurat pe trei etape, fiecare din acestea beneficiind de finantare europeana dar si contributie privata sau de la bugetul de stat.Prima etapa a proiectului (cu o valoare totala de peste 25 de milioane de euro, din care 21,77 milioane euro - finantare europeana) prevede realizarea urmatoarelor lucrari: modernizarea cheului existent, lucrari de dragare in bazinul situat in zona Port Bazinul Nou, umplerea partiala a bazinului portuar si nivelarea profilului elevatiei platformei. La finalul lucrarilor, care vor incepe pe 28 februarie si se vor finaliza peste 18 luni, cheul modernizat va avea o lungime totala de 86 metri, vor exista 5 dane, suprafata platformei fiind de 125.264 mp.Cea de-a doua etapa, in valoare de aproximativ 12 milioane de euro (din care 10,1 milioane de euro vor fi asigurate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, proiect aflat in prezent in evaluare), presupune realizarea lucrarilor de racordare a portului la reteaua de transport feroviar si rutier.Cea de-a treia etapa, in valoare de aproximativ 43 milioane euro, reprezinta doar investitia beneficiarului privat, Metaltrade International & Port Bazinul nou si consta in realizarea unei platforme multimodale si a zonei de acces la platforma.Toate cele trei etape ale proiectului sunt estimate a se finaliza in august 2023. Din acel moment, prin portul Galati vor putea fi operate, anual, 150.000 de containere cu marfa, transformand obiectivul in unul unic la nivel national si dezvoltand economia locala prin crearea de 20.000 de noi locuri de munca.