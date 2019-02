IAR Brasov a obtinut un profit net in crestere la 28,7 milioane lei, in 2018

Cifra de afaceri afaceri neta a companiei a urcat de la 192,725 milioane lei la sfarsitul lui 2017, la 264 milioane lei la 31 decembrie 2018.Veniturile din exploatare au fost de peste 296 milioane lei, in timp ce cheltuielile de exploatare s-au ridicat la 263 milioane lei.La 31 decembrie 2018, IAR avea active totale de 323,06 milioane lei si datorii curente de 93,021 milioane lei.Actionarul principal al IAR este statul roman, care detine prin Ministerul Economiei, 64,89% din actiuni.IAR Brasov este o companie aeronautica de traditie cu radacini adanci in istoria aviatiei, activitatea sa incepand inca din anul 1925. Reinfiintata dupa 1968, a cooperat in principal cu firme occidentale, precum Aerospatiale si Turbomeca din Franta, Britten Norman din Marea Britanie.Din 1970, IAR Brasov a devenit unicul fabricant de elicoptere din Romania, atat militare cat si civile. Incepand cu anul 1978, a ramas singurul fabricant mondial al versiunii militare a elicopterului Puma, al carui contract de licenta a fost semnat in 1974.IAR Brasov a produs si livrat mai mult de 360 elicoptere Puma si Alouette III sub licenta Aerospatiale (astazi integrata in compania Airbus Helicopters fosta Eurocopter SAS), 830 planoare si motoplanoare, precum si 136 avioane usoare in proprie conceptie.In prezent, IAR este o unitate specializata pentru mentenanta, reparatii si reparatii capitale pentru elicopterele Puma si Alouette III.