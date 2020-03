IKEA Romania introduce un nou beneficiu pentru angajatii sai: mai mult timp pentru familie

Toti angajatii IKEA Romania care au devenit parinti si au beneficiat de concediul pentru cresterea copilului, vor putea acum sa lucreze cu jumatate de norma in prima luna dupa revenirea la munca si vor fi platiti ca si cum ar fi lucrat cu norma intreaga."Timpul petrecut alaturi de familie este important pentru a crea un echilibru intre activitatea de la locul de munca si viata personala si ne face angajatii mai multumiti.Suntem constienti ca intoarcerea la munca dupa concediul pentru cresterea copilului poate fi stresanta pentru toti membrii familiei.De aceea, dupa ce am introdus o luna platita de concediu pentru noii tati de la IKEA, anul acesta facem un pas mai departe si introducem o masura care va face mai usoara reintorcerea la munca a colegilor care au beneficiat de concediul pentru cresterea copilului si, in acelasi timp, vine in ajutorul copiilor acestora sa se adapteze noii situatii.Credem ca prin introducerea unor masuri progresiste oferim tuturor angajatilor nostri oportunitati egale de crestere si dezvoltare", a spus Violeta Nenita, Market Manager IKEA Romania.Noul beneficiu este parte a campaniei dedicate egalitatii de gen care anul acesta se desfasoara sub sloganul "Egalitatea incepe de acasa".In urma cu un an si jumatate, IKEA a introdus o luna platita de concediu paternal pentru angajatii care au devenit tati, un beneficiu pe care-l pot accesa de indata de partenerele lor se intorc la munca.Atat acesta din urma cat si noul beneficiu fac parte din abordarea ampla a IKEA SEE pentru promovarea egalitatii de gen in comunitate si a eforturilor sale de a-si arata aprecierea fata de angajatii sai.