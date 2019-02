Italienii ofera 225 de milioane de euro pentru salvarea Astaldi, companie care are contracte de miliarde de euro cu statul roman

Prin subscrierea la majorarea de capital, Salini va obtine o participatie de 65% in Astaldi, care va utiliza castigurile obtinute pentru a-si achita datoria, transmit ANSA si Reuters.Salini a precizat ca oferta sa este conditionata de incheierea unui acord intre Astaldi si creditorii sai, precum si de gasirea unor investitori pe termen lung care sa subscrie la majorarea de capital si de obtinerea unui imprumut de la banci de catre Astaldi pentru stabilizarea situatiei financiare si a operatiunilor constructorului italian.Separat, Astaldi a anuntat joi ca Board-ul sau a aprobat propusul acord cu creditorii si oferta Salini.In octombrie, agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a coborat ratingul acordat Astaldi de la "CCC minus" la "D" (default) . Retrogradarea vine dupa ce Astaldi a cerut in septembrie unui tribunal din Roma protectie fata de creditorii sai, in urma intarzierii vanzarii podului din Turcia. Astaldi a precizat ca a solicitat protectie fata de creditori "cu rezervare", o modalitate folosita in Italia pentru a permite unei firme sa-si continue afacerile.Astaldi, care are peste 10.500 de angajati, spera sa vanda cel de-al treilea pod peste stramtoarea Bosfor (Istanbul) pentru a-si intari nivelul lichiditatilor si a-si reduce datoria, care se ridica la 1,26 miliarde euro (1,5 miliarde de dolari) la finalul anului trecut.In Romania, Astaldi are contracte de miliarde de euro incheiate cu administratia centrala, dar si locala. Numai pentru 2019, Astaldi are angajamente pentru finalizarea unor lucrari de constructie in valoare de 400 milioane de euro, conform declaratiilor fostului ministrul al Transporturilor, Lucian Sova. Cel mai important proiect aflat in derulare este finalizarea lucrarilor la Magistrala 5 de metrou, intre statiile Eroilor si Raul Doamnei.Tot Astaldi are in executie si cel mai mare lot din Autostrada A3, Campia Turzii - Targu Mures, respectiv lotul 2 din tronsonul Ogra - Campia Turzii, in lungime de 18 km, contract de 437 miliarde lei. Cu CFR SA, Astaldi are contracte de 3,45 miliarde lei pentru modernizarea a 81 kilometri de cale ferata, iar cu Primaria Capitalei italienii au un contract pentru finalizarea Pasajului Ciurel.