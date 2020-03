Kaufland instaleaza geamuri de protectie la casele de marcat si benzi pentru distanta de siguranta

Compania a inceput instalarea geamurilor de protectie din plexiglas la casele de marcat in toate magazinele din tara, cu prioritate in orasele in care sunt mai multe cazuri.

Colegii de la casele de marcat, dar si cei de la raioanele Legume-Fructe si de la vitrina cu servire asistata au manusi de unica folosinta;

In anumite cazuri, pentru a evita supra-aglomerarea, acolo unde se impune, accesul clientilor in magazine se va face in grupuri restranse de persoane;

Pe podeaua din zonele de trafic au fost amplasate benzi care indica distanta de siguranta;

Toate echipele lucreaza la capacitate maxima pentru a evita formarea cozilor si a asigura buna functionare a tuturor operatiunilor. Toti colegii cunosc regulile de igiena si preventie si sunt indemnati sa le respecte;

De asemenea, sunt dezinfectate toate suprafetele de contact si obiectele des utilizate de clienti si angajati (carucioare, case de marcat, mobilier, cantare, clante, butoane etc) precum si spatiile comune (toalete, scari rulante etc);

Toate magazinele sunt dotate cu dezinfectant de maini gratuit, atat pentru clienti, cat si pentru colegi. La toalete exista sapun ce contine dezinfectant.

sa aiba un comportament responsabil in acest context si sa aiba grija la cei din jur;

sa cumpere responsabil si sa evite risipa alimentara;

sa vina neinsotiti la cumparaturi;

sa respecte regulile de preventie si igiena;

sa foloseasca dezinfectantul de maini de la intrarea din magazine;

sa pastreze distanta de siguranta de minimum 1 metru;

sa opteze pentru plata cu cardul sau telefonul, in locul bancnotelor;

"Ca urmare a evolutiei situatiei din ultimele zile, Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranta clientilor si a echipelor din magazine. Astfel:Pe langa acestea, o masura de protectie este si responsabilizarea clientilor. Astfel, printr-o campanie ampla lansata de Kaufland, ei primesc informatii educationale despre preventie si responsabilitate, prin intermediul spoturilor radio, la televizor, mesaje online, dar si in magazine, prin signalistica amplasata pe podea, geamuri si in zonele de trafic", se arata in comunicatul Kaufland.Clientii sunt indemnati:Acestea sunt doar o parte din masurile luate la nivelul intregii companii, pentru a asigura continuitatea si disponibilitatea in orice scenariu. Din dorinta de a-si proteja angajatii, Kaufland a creat si o linie telefonica speciala dedicata lor, pentru a sustine informarea corecta si completa.Si mai departe, compania va lua toate masurile de siguranta necesare, conform evolutiei situatiei.De asemenea, Kaufland isi asigura clientii ca exista suficiente stocuri, datorita livrarilor zilnice si a unei mari varietati de produse si ca magazinele vor ramane deschise, acestea fiind aspecte prioritare pentru toata echipa.